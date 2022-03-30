Білий дім готує санкції проти РФ, націлені на військові ланцюги постачань

Ці санкції підірвуть «здатність Кремля керувати своєю військовою машиною»

США готують новий пакет санкцій проти Росії, який спрямований на військові ланцюги поставок. Про це пише Reuters.

«На додаток до санкцій проти компаній у секторах, які дають змогу Кремлю здійснювати агресію, ми також плануємо вжити заходів, щоб порушити їхні критичні ланцюги поставок», – заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо.

Він відзначив, що мета США – використовувати інтегрований підхід, який включає експортний контроль, «який з часом стане руйнівним», і санкції, які завдають удару негайно.

За словами міністра ці санкції підірвуть «здатність Кремля керувати своєю військовою машиною».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначив, що країни не повинні знімати санкції з Росії через переговори.

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