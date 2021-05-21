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    Дитяче Євробачення-2021 пройде в Парижі

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    У 2021 році перемогла 11-річна учасниця з Франції Валентина Тронель - Дитяче Євробачення-2021 пройде в Парижі

    У 2021 році перемогла 11-річна учасниця з Франції Валентина Тронель

    Фото: Junior Eurovision Song Contest

    Дитячий конкурс пройде 19 грудня в столиці Франції

    Міжнародний пісенний конкурс Дитяче Євробачення-2021 пройде в Парижі в грудні. Про це в четвер, 20 травня, повідомила прес-служба Європейської мовної спілки, організаторів музичного конкурсу.

    Конкурс, який пройде 19 грудня на майданчику філармонії Музична Сена, транслюватиме офіційний телеканал країни France.

    Нагадаємо, минулого року фінал Дитячого Євробачення пройшов у Варшаві в форматі телемосту. Виступали учасники з 12 країн, у тому числі і з України. Олександр Балабанов посів сьоме місце.

    А перемогла 11-річна учасниця з Франції Валентина Тронель.

    Теги: Євробачення конкурс
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    Дитяче Євробачення-2021 пройде в Парижі