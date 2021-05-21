У 2021 році перемогла 11-річна учасниця з Франції Валентина Тронель

Дитячий конкурс пройде 19 грудня в столиці Франції

Міжнародний пісенний конкурс Дитяче Євробачення-2021 пройде в Парижі в грудні. Про це в четвер, 20 травня, повідомила прес-служба Європейської мовної спілки, організаторів музичного конкурсу.

Конкурс, який пройде 19 грудня на майданчику філармонії Музична Сена, транслюватиме офіційний телеканал країни France.

Нагадаємо, минулого року фінал Дитячого Євробачення пройшов у Варшаві в форматі телемосту. Виступали учасники з 12 країн, у тому числі і з України. Олександр Балабанов посів сьоме місце.

А перемогла 11-річна учасниця з Франції Валентина Тронель.