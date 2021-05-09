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    «Євробачення-2021»: гурт Go-A провів першу репетицію в Роттердамі (відео)

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    &laquo;Go_A&raquo; виступить на &laquo;Євробаченні&raquo; з піснею &laquo;Шум&raquo; - «Євробачення-2021»: гурт Go-A провів першу репетицію в Роттердамі (відео)
    «Go_A» виступить на «Євробаченні» з піснею «Шум»
    Фото: «Eurovision Ukraine – Євробачення Україна»

    Пресцентр просто шаленів від виступу Go-A

    9 травня український гурт Go_A провів першу репетицію на сцені міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2021». Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Eurovision Ukraine – Євробачення Україна».

    «Go_A відчекались на сцені! Це було дуже красиво і круто! Пресцентр просто шаленів від виступу! Обов’язково вболівайте, бо буде не просто гаряче, буде вогонь!» – йдеться у повідомленні.

    Як це було, можна переглянути у відео:

    65-й конкурс «Євробачення» мав відбутися із 12 до 16 травня 2020 року в Роттердамі під слоганом «Відкрийся» (Open Up), проте його проведення було відкладено на рік через пандемію коронавірусу.

    За планами організаторів, тепер «Євробачення» триватиме18-22 травня, також у Роттердамі та під колишнім гаслом.

    Представник України на пісенному конкурсі Євробачення-2021 гурт Go_A виступить у першому півфіналі під номером 15.

    Артисти виконають пісню «Шум».

    Згідно з інформацією від експертів, Україна на сьогодні займає 16 сходинку серед 39 потенційних переможців «Євробачення 2021». А кліп на пісню «Шум», з якою Go_A і представлятимуть Україну, увійшов до переліку десяти найпопулярніших відео на офіційному YouTube-каналі «Євробачення».

    На фестиваль «Євробачення-2021» у концертний зал Ahoy в Роттердамі допустять максимум 3,5 тис. глядачів. Таке рішення прийняв уряду Нідерландів.

    Нагадаємо, за місяць до гранд-фіналу «Євробачення-2021» організатори показали головну сцену конкурсу, збудовано в Ahoy Arena.

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    Теги: Євробачення Україна влада
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