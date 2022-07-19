«Філіал психлікарні». Соцмережі висміяли росіянина на космічній станції (відео)

Космонавт, в оточенні радянської символіки, привітав росіян з днем пам'яті царської сім'ї

Російський космонавт Олег Артем'єв, який зараз має займатися наукою на борту Міжнародної космічної станції, вирішив нагадати своїм співвітчизникам про духовне.

«З нами на борту знаходиться ікона небесної покровительки вашого міста – святої великомучениці Катерини, яку, я сподіваюся, після повернення на Землю ми разом з моїм екіпажем вручимо в руки тому, хто доручив мені таку місію, – митрополиту Євгенію. А через нього – і всім єкатеринбуржцям. Свята Катерина – це прекрасний піднесений символ уральської столиці. Під її покровом Єкатеринбург став містом добрих, освічених, енергійних і талановитих людей, що динамічно розвивається. Божої допомоги всім нам, з прийдешніми святами і до швидкої зустрічі», – сказав він.

Чоловік також привітав росіян з днем пам'яті царської сім'ї. Але глядачі зауважили, що Артем'єв робить це на фоні радянської символіки, тобто країни, яка і вбила царську сім'ю. Крім того, більшість глядачів задаються питанням «Для чого на космічній станції стільки ікон?» та «як вони взагалі пронесли у космос стільки зайвого вантажу?».

Ну а українські глядачі обурились, що в російському сегменті МКС досі висять прапори так званих «ЛНР» і «ДНР».

Нагадаємо, раніше цей же космонавт розгорнув прапор так званої «ЛНР» на МКС. Через це, у Міністерстві закордонних справ України закликали виключити Росію з усіх міжнародних космічних програм.

Раніше керівник «Роскосмосу» Дмитро Рогозін звинуватив американського бізнесмена Ілона Маска у постачанні до України обладнання супутникового зв'язку.

Також повідомлялося, що «Роскосмос» обходить міжнародні санкції: розвідка назвала банк, який в цьому допомагає.

Читайте також: