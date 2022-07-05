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    Політика

    Росіяни підняли прапор «ЛНР» на космічній станції: реакція України

    Україна засуджує демонстрацію на МКС символу терористичної організації - Росіяни підняли прапор «ЛНР» на космічній станції: реакція України
    Україна засуджує демонстрацію на МКС символу терористичної організації

    «Росія експортує своє варварство навіть у космос – зону миру»

    У Міністерстві закордонних справ України закликали виключити Росію з усіх міжнародних космічних програм за демонстрацію російськими космонавтами прапора так званої «ЛНР» на Міжнародній космічній станції (МКС). Про це заявив речник українського дипломатичного відомства Олег Ніколенко.

    Речник МЗС наголосив, що під прапором, який росіяни продемонстрували на МКС, в Україні вбивають мирних людей.

    «Російські космонавти демонструють на МКС прапор, під яким російські війська вбивають жінок і дітей на Донбасі та перетворюють на попіл цілі українські міста. Росія експортує своє варварство навіть у космос – зону миру. Її потрібно виключити з усіх міжнародних космічних програм», – написав речник МЗС у своєму Twitter.

    Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав виключити РФ з продовольчої організації ООН. Також відомо, що Україна вимагатиме виключення Росії з ЮНЕСКО.

    Раніше Міністерство юстиції подало новий позов проти Росії до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). У позові Україна обвинувачує російську владу у порушеннях Європейської конвенції з прав людини у зв’язку із незаконним вторгненням на суверенну територію України.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що через війну проти України Росія стикнеться з найбільшою кризою за останні 50 років.

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    Теги: МЗС росія окупанти «ЛНР» війна космонавти космос Україна окупація #stoprussia
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    Росіяни підняли прапор «ЛНР» на космічній станції: реакція України