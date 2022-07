Росіяни підняли прапор «ЛНР» на космічній станції: реакція України

У Міністерстві закордонних справ України закликали виключити Росію з усіх міжнародних космічних програм за демонстрацію російськими космонавтами прапора так званої «ЛНР» на Міжнародній космічній станції (МКС). Про це заявив речник українського дипломатичного відомства Олег Ніколенко.

Речник МЗС наголосив, що під прапором, який росіяни продемонстрували на МКС, в Україні вбивають мирних людей.

«Російські космонавти демонструють на МКС прапор, під яким російські війська вбивають жінок і дітей на Донбасі та перетворюють на попіл цілі українські міста. Росія експортує своє варварство навіть у космос – зону миру. Її потрібно виключити з усіх міжнародних космічних програм», – написав речник МЗС у своєму Twitter.

Russian cosmonauts display on @Space_Station a flag under which Russian troops kill women and children in Donbas and turn entire Ukrainian cities to ashes. Russia is exporting its barbarism even to space - a zone of peace. It must be barred from all international space programs. pic.twitter.com/jn6iXIliqw