Який вигляд має лінія фронту в Україні з космосу: фото NASA
Охоплені вогнем території на сході та півдні української держави зафіксували супутники
Система Firms NASA, яка займається виявленням великих пожеж на планеті, зафіксувала найгарячіші точки на фронтах війни, яку розв’язала в Україні Російська Федерація. Відповідні зображення можна побачити на сайті Firms.
Супутникові фото з навколоземної орбіти зафіксували основні осередки українсько-російської війни, які зосереджені на сході нашої країни – у Луганській, Донецькій та частині Харківської області, а також на півдні – на Миколаївщині та Херсонщині.
Вся лінія фронту охоплена пожежами.
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