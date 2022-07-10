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    Який вигляд має лінія фронту в Україні з космосу: фото NASA

    Система здійснює моніторинг за осередками великих пожеж - Який вигляд має лінія фронту в Україні з космосу: фото NASA
    Система здійснює моніторинг за осередками великих пожеж
    фото: NASA

    Охоплені вогнем території на сході та півдні української держави зафіксували супутники

    Система Firms NASA, яка займається виявленням великих пожеж на планеті, зафіксувала найгарячіші точки на фронтах війни, яку розв’язала в Україні Російська Федерація. Відповідні зображення можна побачити на сайті Firms.

    Супутникові фото з навколоземної орбіти зафіксували основні осередки українсько-російської війни, які зосереджені на сході нашої країни – у Луганській, Донецькій та частині Харківської області, а також на півдні – на Миколаївщині та Херсонщині.

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    Вся лінія фронту охоплена пожежами.

    Нагадаємо, поле згоряє за кілька хвилин: журналіст показав, як ворог палить наш хліб (відео).

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    Теги: росія окупанти війна NASA Україна окупація #stoprussia
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    Який вигляд має лінія фронту в Україні з космосу: фото NASA