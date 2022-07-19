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    Думки вголос

    Коли чекати бойових дій на території Росії

    Без тотальної поразки Кремля, нас чекатиме друга російсько-українська війна - Коли чекати бойових дій на території Росії
    Без тотальної поразки Кремля, нас чекатиме друга російсько-українська війна
    колаж: ЗСУ

    Війна триватиме доки імперія остаточно не впаде

    Перша російсько-українська війна у ХХI столітті (2014-202?) не вирішить усіх поставлених сторонами завдань.

    Поранена і обізлена сатанинська імперія полізе зализувати рани і готувати нову масштабнішу атаку.

    Україна вистоїть, але в цій фазі і з цим проводом не переведе війну на територію ворога.

    АТО в околицях Кремля і нового Сагайдачного доведеться ще зачекати.

    Друга російсько-українська війна буде ще на порядок нищівнішою.

    Передишка – коротшою.

    Війни триватимуть доки імперія остаточно не впаде, а Україна не стане лідером на межі двох світів Європи і Азії.

    Але успіх екзистенційної війни залежить передусім від перемоги у війні ідентичностей.

    На жаль, метастази російського колоніалізму глибоко вгризлися в Україну. І доки останні залишки рускомірства від «язика», «культурних уподобань», релігійного сектантства ФСБ (Московського патріархату) до московських матів, – не будуть випалені з наших світоглядів, доки не станеться світоглядної Реконкісти, наступати буде важко.

    А поки дух переможців кує новий героїчний епос світоглядних генералів.

    Від «Кому вниз» до «Хореї козацької».

    Нова пісня Тараса Компаніченка саме про це. Про дух українських перемог і стилістику українських культурних кодів:

    Джерело: Блог Юрія Сиротюка

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Коли чекати бойових дій на території Росії