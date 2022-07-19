Коли чекати бойових дій на території Росії

Без тотальної поразки Кремля, нас чекатиме друга російсько-українська війна

Без тотальної поразки Кремля, нас чекатиме друга російсько-українська війна

Війна триватиме доки імперія остаточно не впаде

Перша російсько-українська війна у ХХI столітті (2014-202?) не вирішить усіх поставлених сторонами завдань.

Поранена і обізлена сатанинська імперія полізе зализувати рани і готувати нову масштабнішу атаку.

Україна вистоїть, але в цій фазі і з цим проводом не переведе війну на територію ворога.

АТО в околицях Кремля і нового Сагайдачного доведеться ще зачекати.

Друга російсько-українська війна буде ще на порядок нищівнішою.

Передишка – коротшою.

Війни триватимуть доки імперія остаточно не впаде, а Україна не стане лідером на межі двох світів Європи і Азії.

Але успіх екзистенційної війни залежить передусім від перемоги у війні ідентичностей.

На жаль, метастази російського колоніалізму глибоко вгризлися в Україну. І доки останні залишки рускомірства від «язика», «культурних уподобань», релігійного сектантства ФСБ (Московського патріархату) до московських матів, – не будуть випалені з наших світоглядів, доки не станеться світоглядної Реконкісти, наступати буде важко.

А поки дух переможців кує новий героїчний епос світоглядних генералів.

Від «Кому вниз» до «Хореї козацької».

Нова пісня Тараса Компаніченка саме про це. Про дух українських перемог і стилістику українських культурних кодів:

Джерело: Блог Юрія Сиротюка

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