Коли чекати бойових дій на території Росії
Війна триватиме доки імперія остаточно не впаде
Перша російсько-українська війна у ХХI столітті (2014-202?) не вирішить усіх поставлених сторонами завдань.
Поранена і обізлена сатанинська імперія полізе зализувати рани і готувати нову масштабнішу атаку.
Україна вистоїть, але в цій фазі і з цим проводом не переведе війну на територію ворога.
АТО в околицях Кремля і нового Сагайдачного доведеться ще зачекати.
Друга російсько-українська війна буде ще на порядок нищівнішою.
Передишка – коротшою.
Війни триватимуть доки імперія остаточно не впаде, а Україна не стане лідером на межі двох світів Європи і Азії.
Але успіх екзистенційної війни залежить передусім від перемоги у війні ідентичностей.
На жаль, метастази російського колоніалізму глибоко вгризлися в Україну. І доки останні залишки рускомірства від «язика», «культурних уподобань», релігійного сектантства ФСБ (Московського патріархату) до московських матів, – не будуть випалені з наших світоглядів, доки не станеться світоглядної Реконкісти, наступати буде важко.
А поки дух переможців кує новий героїчний епос світоглядних генералів.
Від «Кому вниз» до «Хореї козацької».
Нова пісня Тараса Компаніченка саме про це. Про дух українських перемог і стилістику українських культурних кодів:
Джерело: Блог Юрія Сиротюка