Окупанти на півдні втратили понад 40 солдатів і три гаубиці

Окупанти на півдні втратили понад чотири десятки солдатів

Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано близько 150 вогневих завдань

Українською авіацією відпрацьовано 7 повітряних ударів штурмовиками та гелікоптерами по командно-спостережному пункту, кільком скупченням ворожої сили та техніки, двом складам боєприпасів вздовж лінії фронту. Про це інформує оперативне командування «Південь» у Facebook.

Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано близько 150 вогневих завдань.

Завдяки цьому російською армією втрачено понад чотири десятки росіян, 2 гаубиці «Мста-Б» та самохідну - «Мста-С», 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також польовий склад пально-мастильних матеріалів.

Остаточні результати розвідуються.

В Чорному морі продовжується операція на острові, вже є підтвердження враження ще одного зенітного гарматно-ракетного комплексу «Панцир - С1».

Корабельне угруповання не має змін складу за кількістю та спорядженістю ракетами.

На двох ракетних кораблях 16 крилатих «Калібрів», 1 ВДК створює ілюзію імовірності десанту.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів, що Україна втрачає щодня до сотні своїх захисників, а кількість поранених за день перевищує кілька сотень.Він додав, що найскладніше – на Сході, зокрема в Луганській та Донецькій областях.

Станом на сьогодні, за даними Генштабу ЗСУ, українські військові ліквідували уже близько 35 450 окупантів. Також знищено тисячі одиниць ворожої техніки.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав США визнати Росію державою-спонсоркою тероризму. Відповідна резолюція погоджена комітетом Сенату США, а юридичне рішення може бути ухвалене Державним департаментом.