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    Економіка та фінанси

    Фіксована вартість газу в опалювальний сезон: українцям пропонують новий тариф

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    За новим тарифом, слід платити однакову суму щомісяця протягом сезону - Фіксована вартість газу в опалювальний сезон: українцям пропонують новий тариф
    За новим тарифом, слід платити однакову суму щомісяця протягом сезону
    Фото: slovoidilo.ua

    Компанія зафіксувала ціну блакитного палива із 1 жовтня до 30 квітня

    Протягом опалювального сезону всі споживачі газопостачальної компанії «Нафтогаз України» можуть платити єдину ціну за газ – 7,96 грн за кубометр.

    Таку вартість передбачає новий тариф компанії «Комфортний сезон», який діятиме від 1 жовтня до 30 квітня. Він ідентичний річному тарифному плану «Фіксований», який також становить 7,96 грн за кубометр. Проте є різниця в умовах оплати. Про це ідеться на сайті компанії.

    Умови тарифного плану «Комфортний сезон» від «Нафтогазу»:

    • Ціна фіксується на опалювальний сезон.
    • Слід платити однакову суму щомісяця протягом сезону.
    • Надається додаткова знижка 1% в наступному місяці за сплату до 15 числа в особистому кабінеті або чат-боті.

    Різниця між тарифами полягає в тому, що з «Фіксованим» слід платити за реально спожитий газ, за лічильником. А ось «Комфортний сезон» передбачає, що щомісяця споживач буде платити фіксовану суму. Її нараховують на основі спожитого газу домогосподарством за минулий опалювальний сезон – від жовтня 2020 року до квітня 2021 року. Вираховується середній показник споживання кубометрів газу за місяць і обраховується за тарифом 7,96 грн/куб.м.

    Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що тарифи на природний газ для українців залишаються сталими і цілком прийнятними, хоч у Європі панує газова криза.

    Зазначимо, тарифи на опалення та гарячу можуть вирости на 15-80% вже у жовтні. Ціни залежать від підприємства та можуть бути різними навіть у межах одного міста.

    Натомість в уряді запевняють, в Україні під час опалювального сезону 2021 – 2022 року тарифи підвищувати не планують, однак ціни на тепло формуються місцевою владою.

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    Теги: газ тарифи Нафтогаз України опалювальний сезон ціни опалення криза Денис Шмигаль час
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    Фіксована вартість газу в опалювальний сезон: українцям пропонують новий тариф