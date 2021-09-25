Фіксована вартість газу в опалювальний сезон: українцям пропонують новий тариф

Компанія зафіксувала ціну блакитного палива із 1 жовтня до 30 квітня

Протягом опалювального сезону всі споживачі газопостачальної компанії «Нафтогаз України» можуть платити єдину ціну за газ – 7,96 грн за кубометр.

Таку вартість передбачає новий тариф компанії «Комфортний сезон», який діятиме від 1 жовтня до 30 квітня. Він ідентичний річному тарифному плану «Фіксований», який також становить 7,96 грн за кубометр. Проте є різниця в умовах оплати. Про це ідеться на сайті компанії.

Умови тарифного плану «Комфортний сезон» від «Нафтогазу»:

Ціна фіксується на опалювальний сезон.

Слід платити однакову суму щомісяця протягом сезону.

Надається додаткова знижка 1% в наступному місяці за сплату до 15 числа в особистому кабінеті або чат-боті.

Різниця між тарифами полягає в тому, що з «Фіксованим» слід платити за реально спожитий газ, за лічильником. А ось «Комфортний сезон» передбачає, що щомісяця споживач буде платити фіксовану суму. Її нараховують на основі спожитого газу домогосподарством за минулий опалювальний сезон – від жовтня 2020 року до квітня 2021 року. Вираховується середній показник споживання кубометрів газу за місяць і обраховується за тарифом 7,96 грн/куб.м.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що тарифи на природний газ для українців залишаються сталими і цілком прийнятними, хоч у Європі панує газова криза.

Зазначимо, тарифи на опалення та гарячу можуть вирости на 15-80% вже у жовтні. Ціни залежать від підприємства та можуть бути різними навіть у межах одного міста.

Натомість в уряді запевняють, в Україні під час опалювального сезону 2021 – 2022 року тарифи підвищувати не планують, однак ціни на тепло формуються місцевою владою.