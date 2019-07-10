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    Під Києвом за добу сталося дві ДТП на одному й тому ж переході (фото)

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    ДТП сталася на трасі Київ - Одеса поблизу смт Калинівка - Під Києвом за добу сталося дві ДТП на одному й тому ж переході (фото)
    ДТП сталася на трасі Київ - Одеса поблизу смт Калинівка
    Фото: Нацполіція

    В одній із ДТП загинула жінка-пішохід

    Дві дорожньо-транспортні пригоди сталися на одному і тому ж пішохідному переході на трасі Київ - Одеса поблизу смт Калинівка. Внаслідок аварій одна жінка загинула на місці, друга потерпіла – в реанімації у дуже тяжкому стані. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    8 липня вранці мешканець смт Гребінки Київської області за кермом легковика Volvo рухався у бік Києва в крайній лівій смузі та здійснив наїзд на пішохода, який різко вибіг на проїжджу частину. Згодом було встановлено, пішоходом виявилася 56-річна мешканка с. Путрівка Васильківського району.

    Внаслідок отриманих травм потерпіла загинула до приїзду «швидкої». На місце події було викликано слідчо-оперативну групу та криміналістичну лабораторію Головного управління Нацполіції.

    Друга ДТП сталася наступного дня вранці. Водій автомобіля Hyundai рухався у середній смузі в бік Києва та здійснив наїзд на пішохода. Потерпілу, мешканку с. Пологи Васильківського району, госпіталізовано у Васильківську лікарню із діагнозом «полі травма».

    Як повідомлялося, 8 липня навпроти музею «Рошен» на Деміївській площі в Києві автомобіль збив жінку. Вона разом з подругою намагалася перебігти дорогу в недозволеному місці і потрапила під колеса Nissan.

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