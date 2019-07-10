Виборча кампанія: за добу поліція Київщини відкрила три провадження графіка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З початку передвиборчої кампанії поліція Київської області відкрила 14 кримінальних проваджень

Упродовж минулого дня, 9 липня, до поліція столичної області надійшли 23 заяви та повідомлення, що стосуються правопорушень у сфері виборчого права. Під час перевірки на місці події 9 таких фактів не знайшли свого об’єктивного підтвердження. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Поліція відкрила 3 кримінальних провадження за фактом порушення виборчого законодавства.

Так, голова однієї з селищних рад Бориспільського району звернувся до відділу поліції і повідомив, що у селі ходять молоді люди і агітують не голосувати за певні партії. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі) Кримінального кодексу України поліцейські встановлять вину кожного фігуранта і винні понесуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

До Вишгородського відділу поліції звернувся представник народного депутата Верховної Ради України з заявою про те, що однин з кандидатів у нардепи, який балотується у порядку самовисунення, у своїй агітації незаконно використовує партійну символіку партії. За даним фактом відкрито аналогічне кримінальне провадження.

Що стосується правопорушень адміністративної практики – за добу працівники поліції склали три адмінпротоколи відносно громадян, які розповсюджують друковану агітаційну продукцію без вихідних даних. Такі факти задокументовані у смт Баришівка та у місті Бориспіль.

Як повідомлялося, Центральна виборча комісія на засіданні 9 липня скасувала реєстрацію 36 кандидатів у народні депутати України на позачергових парламентських виборах.