Індійські ферми тероризують папуги-наркомани

Папуги-наркомани перетворилися на справжній головний біль для індійських селян. Птахи знищують урожай маку, з якого в медичних цілях добувають опіум.

До слова, румунські прикордонники затримали та арештували двох громадян Голландії, які мали намір нелегально перевезти в країну понад 84 кг героїну у брикетах. Прокурор видав постанову про затримання осіб, підозрюваних у переміщенні через кордон великої партії важких наркотиків з території України.