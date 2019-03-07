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    Індійські ферми тероризують папуги-наркомани

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    Індійські ферми тероризують папуги-наркомани

    Папуги знищують мак, який вирощують індійські селяни

    Папуги-наркомани перетворилися на справжній головний біль для індійських селян. Птахи знищують урожай маку, з якого в медичних цілях добувають опіум.

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    До слова, румунські прикордонники затримали та арештували двох громадян Голландії, які мали намір нелегально перевезти в країну понад 84 кг героїну у брикетах. Прокурор видав постанову про затримання осіб, підозрюваних у переміщенні через кордон великої партії важких наркотиків з території України.

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