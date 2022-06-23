Історія братів-близнюків, які проходять службу в ЗСУ (відео)

Чоловіки ремонтують військову техніку

Брати-близнюки Андрій та Павло, які проходять службу за контрактом в ремонтній роті 81-ї окремої аеромобільної бригади, розповіли про особливості та тонкощі своєї військової професії.

«Вся техніка, яка приходить для відновлення до підрозділу, робиться нами. – каже один з братів. – Колісна, гусенична, броньована – уся, яка приходить до нас, наша чи не наша, має бути справною! Коли немає можливості доставити техніку з передової, ми їдемо туди і ремонтуємо! Виїжджаємо як на складні завдання, так і на заміну колеса! Під обстрілами ситуації бувають різні».

Брати розповіли, що їх підрозділ виконує завдання щодо ремонту та відновленню зразків автомобільної та бронетанкової техніки, а також ракетно-артилерійського озброєння.

«Розуміємо один одного з напівслова. Тож нам набагато легше працювати разом, ніж іншим», – кажуть чоловіки.

Нагадаємо, в американському штаті Флорида (Маямі) пройшла акція Guns 4 Ukraine – Gun Buy Back на допомогу Україні зброєю. Акцію організувала поліція Маямі.

Американцям запропонували принести свою зброю до ратуші та за гроші віддати правоохоронцям. Поліцейські пропонували $50 за пістолети, $100 за дробовики та $150 за гвинтівки.