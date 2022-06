Поліція Маямі зібрала зброю в американців на потреби ЗСУ (відео)

В американському штаті Флорида (Маямі) пройшла акція Guns 4 Ukraine – Gun Buy Back на допомогу Україні зброєю. Акцію організувала поліція Маямі.

Американцям запропонували принести свою зброю до ратуші та за гроші віддати правоохоронцям.

Поліцейські пропонували $50 за пістолети, $100 за дробовики та $150 за гвинтівки (наприклад, АК-47 або AR-15, які заборонені законом). Таким чином правоохоронці хочуть зменшити кількість випадків стрілянини у місті. Поліцейські приймали як зареєстровану зброю, так і нелегальну. Вони не запитували про її походження.

Загалом правоохоронці зібрали 68 одиниць зброї. Керівник поліції Маямі Мануель Моралес сказав, що, можливо, «окремі зразки придатні для надсилання нашим друзям в Україні».

Our Guns 4 Ukraine Gun Buy-Back event was a success. Here’s a message from @MoralesMiamiPD and @kenforflorida with an overview from today. pic.twitter.com/4Hh86qfXZL