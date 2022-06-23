Поліція Маямі зібрала зброю в американців на потреби ЗСУ (відео)

США мають законодавчі обмеження, які можуть не дозволити передати цю зброю для України

В американському штаті Флорида (Маямі) пройшла акція Guns 4 Ukraine – Gun Buy Back на допомогу Україні зброєю. Акцію організувала поліція Маямі.

Американцям запропонували принести свою зброю до ратуші та за гроші віддати правоохоронцям.

Поліцейські пропонували $50 за пістолети, $100 за дробовики та $150 за гвинтівки (наприклад, АК-47 або AR-15, які заборонені законом). Таким чином правоохоронці хочуть зменшити кількість випадків стрілянини у місті. Поліцейські приймали як зареєстровану зброю, так і нелегальну. Вони не запитували про її походження.

Загалом правоохоронці зібрали 68 одиниць зброї. Керівник поліції Маямі Мануель Моралес сказав, що, можливо, «окремі зразки придатні для надсилання нашим друзям в Україні».

Our Guns 4 Ukraine Gun Buy-Back event was a success. Here’s a message from @MoralesMiamiPD and @kenforflorida with an overview from today. pic.twitter.com/4Hh86qfXZL — Miami PD (@MiamiPD) June 18, 2022





Видання The Washington Post вважає, що зброя з Маямі, швидше за все, не відповідає потребам України. Для війни та опору Росії потрібні складніші системи озброєння та боєприпасів, щоб протистояти нападу Росії. Крім цього, США має законодавчі обмеження, які можуть не дозволити передати цю зброю для України. Для озброєння потрібна спеціальна федеральна ліцензія.

Нагадаємо, новий пакет американської військової допомоги включає: додаткову артилерію, озброєння берегової оборони, боєприпаси для артилерії та передових ракетних систем.

Нагадаємо, 15 червня Білий дім оголосив про нову військову допомогу Україні на суму приблизно $1 млрд, включно із протикорабельними ракетними системами, артилерійськими ракетами та снарядами для гаубиць.

Також Україна отримає від Німеччини реактивні системи залпового вогню.