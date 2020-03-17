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    Кому насправді належать авто, на яких катаються нардепи

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    <span>Давид Арахамія стверджує, що автівку взяв покататися у друга, бо має бажання придбати таку ж</span> - Кому насправді належать авто, на яких катаються нардепи
    Давид Арахамія стверджує, що автівку взяв покататися у друга, бо має бажання придбати таку ж

    Журналісти поспостерігали, на яких автівках приїжджають народні депутати, з’ясувавши кому ці авто належать, скільки вони коштують і хто з депутатів їх не декларує

    Для кого з нардепів автівки супроводу його охорони – наружка? Чий найнародніший Мерседес оплачують українці? На кого записані машини нардепів? Хто з депутатів забуває декларувати, але користується бусом стрип-клубу, Ауді друга, Мерседесом агрофірми дружини?

    Тиждень часу журналісти провели під стінами парламенту, щоб зафіксувати на яких машинах приїжджають нардепи на засідання Верховної Ради.

    Джерело: Bihus.info

    депутат машини автомобіль
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