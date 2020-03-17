Порошенко: ситуація в країні вимагає мобілізації усіх ресурсів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нароний депутат і п'ятий президент Петро Порощенко Фото: Serg Glovny / ZUMA Wire

Треба виправити помилки влади і захистити життя та здоров‘я людей, – переконаний п’ятий президент

«Європйська солідарність» делегувала своїх представників для розробки антикризового пакету законів з протидії пандемії коронавірусу і буде підтримувати на позачерговому замхсіданні парламенту 17 березня заходи, спрямовані на виправлення помилок влади та забезпечення захисту життя і здоров’я українських громадян. Про це після закінчення наради лідерів фракцій заявив п’ятий президент України, голова партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.

«Майже о першій ночі закінчилося засідання Погоджувальної ради. Ситуація в країні така, що безумовно потребує кардинальних змін у підходах до вирішення проблем, мобілізації усіх ресурсів, у тому числі і ресурсів парламенту. Тому «Європейська Солідарність», по-перше, делегувала своїх представників для розробки спільних законопроектів, які дозволять мінімізувати наслідки пандемії коронавірусу і виправити ті помилки, які були допущені на перших кроках, коли виник ризик, що країна залишиться без заходів захисту в достатньої кількості, без тест-систем, без реальних інструментів і важелів, для того щоб через ці важелі забезпечити головне – безпеку людей, збереження їх життя і збереження їх здоров’я», – зазначив Порошенко.

«Тому о 8 годині ранку ми будемо брати участь у засіданні Верховної Ради. Ми будемо голосувати за законопроекти, які були розроблені за нашою участю, і будемо демонструвати, що перед загрозою країна може і здатна об’єднатися», – наголосив Петро Порошенко.

Він також звернув увагу на те, що владі необхідно системно працювати над подоланням кризових явищ в економіці, які накопичилися ще до початку пандемії коронавірусу унаслідок непрофесійного управління.

«Ми хочемо побачити, що коли ми переходимо вже до вирішення стратегічних системних питань, необхідно, щоб уряд запропонував ретельний пакет програм, стратегію виходу із тієї кризи, у яку Україна потрапила задовго до пандемії коронавірусу. Зокрема, ми хочемо побачити заходи й інструменти, що забезпечать захист інвесторів, незалежність правоохоронної системи, забезпечить незалежність судової систем, реальні переваги і зміни, які дозволять нам претендувати на гроші інвесторів з усього світу. А не так як зараз, що інвестори всі тікають з України за будь-яку ціну. І це були, на жаль, ті наслідки, які ми мали в останні місяці», – нагадав Петро Порошенко.

На сьогоднішньому позачерговому засіданні парламенту депутати схвалили проєкт закону щодо протидії коронавірусу.

Зазначимо, що під час виступу у парламенті глава уряду Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів готовий до запровадження надзвичайного стану в Україні через коронавірус у разі такої необхідності.