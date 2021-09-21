Рада підтримала законопроєкт про трудові відносини

Згідно з документом, строковий договір може укладатися не більше ніж на 5 років

Згідно з документом, строковий договір може укладатися не більше ніж на 5 років

Документ пропонує спростити проходження випробувального терміну при прийомі на роботу

Верховна Рада України підтримала за основу законопроєкт № 5388 щодо трудових відносин. Він покликаний врегулювати порядок укладення трудових договорів і питання випробувального терміну.

Документ пропонує спростити процедуру укладення строкового трудового договору і проходження випробувального терміну при прийомі на роботу. А також оптимізувати порядок надання інформації про умови, що застосовуються до трудового договору, в тому числі про режим роботи, час відпочинку і відпусток; у низці випадків виключити необхідність погодити розрив трудових відносин з профспілкою.

Пропонується зазначити, що працівник і роботодавець можуть передбачити додаткові права, обов'язки і відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення та організації праці, умови припинення договору, в тому числі дострокового.

Крім того, пропонується встановити, що трудовий договір може бути безстроковим, що укладається на невизначений термін, і строковим, який укладається на певний строк, але не більше ніж на п'ять років.

Пропонується також передбачити, що випробувальний термін не встановлюється при укладенні трудового договору:

з особою молодше 18 років;

з вагітною жінкою;

терміном до 12 місяців;

з особою з інвалідністю, спрямованою на роботу відповідно до рекомендацій медико-соціальної експертизи;

в інших випадках, передбачених законом.

Крім того, 21 вересня Рада спростила закупівлю інноваційних ліків. «Прийняття законопроєкту дозволить удосконалити доступ громадян до інноваційних медичних технологій за рахунок бюджетних коштів із застосуванням процедур договорів керованого доступу (ДКД) та забезпечити реалізацію конституційних прав громадян у сфері охорони здоров’я», – зазначено у пояснювальній записці до документу.

Додамо, що Рада 21 вересня почала розглядати Держбюджет–2022.