Міністр фінансів налякав невакцинованих: можуть втратити державну допомогу?

Локдаун вплине на фінансовий стан країни

Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що в Україні не потрібен новий локдаун. Він впевнений, що вакцинації та локальних обмежень достатньо для боротьби з коронавірусом. Про це він заявив в інтерв'ю для «Українського радіо».

Марченко сумнівається у тому, що держава повинна допомагати тим, хто не хоче вакцинуватися.

«Якщо працівники закладів та їхні клієнти будуть імунізовані, то проблем не буде. Я скажу чесно, що не впевнений, чи має держава допомагати тим, хто не вакцинується», – сказав Марченко.

Щоб убезпечити себе від можливих карантинів та локдаунів, треба зробити щеплення, нагадав міністр.

Марченко також зазначив, що карантин не може суттєво вплинути на державний бюджет. Втім, з погляду економічної активності, локдаун вплине на фінансовий стан країни, вважає міністр.

Нагадаємо, в Україні можлива обов'язкова вакцинація від коронавірусу. Таку можливість не виключив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

До слова, міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну.