Легендарний Дірк Новіцкі оголосив про завершення професійної кар'єри



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Дірк Новіцкі

Новіцкі провів 21 рік у формі «Маверікс» і виграв з клубом титул чемпіона НБА в 2011 році

Важкий форвард «Даллас Маверікс» Дірк Новіцкі оголосив про завершення кар'єри після закінчення нинішнього сезону.

Новіцкі набрав 30 очок в матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Фінікс Санз» (120:109), зазначивши, що ця гра є для нього останнім домашнім поєдинком в кар'єрі.

Новіцкі провів 21 рік у формі «Маверікс» і виграв з клубом титул чемпіона НБА в 2011 році. Протягом двох з гаком десятиліть в «Далласі» Новіцкі в середньому набирав 20,7 очок, 7,5 підбирань і 2,4 передачі за гру.

Новіцкі був визнаний MVP НБА в 2007 році і заробив 14 викликів на Матч всіх зірок, а також 12 разів включався в символічні п'ятірки за підсумками сезону.

Новіцкі - єдиний гравець в історії, який провів 21 сезон в одній команді.