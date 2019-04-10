  1. Головна
  2. Відео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Легендарний Дірк Новіцкі оголосив про завершення професійної кар'єри

    • Розсилка
    Дірк Новіцкі - Легендарний Дірк Новіцкі оголосив про завершення професійної кар'єри
    Дірк Новіцкі

    Новіцкі провів 21 рік у формі «Маверікс» і виграв з клубом титул чемпіона НБА в 2011 році

    Важкий форвард «Даллас Маверікс» Дірк Новіцкі оголосив про завершення кар'єри після закінчення нинішнього сезону.

    Новіцкі набрав 30 очок в матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Фінікс Санз» (120:109), зазначивши, що ця гра є для нього останнім домашнім поєдинком в кар'єрі.

    Читайте також

    Новіцкі провів 21 рік у формі «Маверікс» і виграв з клубом титул чемпіона НБА в 2011 році. Протягом двох з гаком десятиліть в «Далласі»  Новіцкі в середньому набирав 20,7 очок, 7,5 підбирань і 2,4 передачі за гру.

    Новіцкі був визнаний MVP НБА в 2007 році і заробив 14 викликів на Матч всіх зірок, а також 12 разів включався в символічні п'ятірки за підсумками сезону.

    Новіцкі - єдиний гравець в історії, який провів 21 сезон в одній команді.

    Читайте також
    баскетбол НБА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ