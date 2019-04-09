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    Форвард збірної України Удоденко зіграє в півфіналі чемпіонату Польщі

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    Таїсія Удоденко - Форвард збірної України Удоденко зіграє в півфіналі чемпіонату Польщі
    Таїсія Удоденко
    basketligakobiet.pl

    «Вроцлав» Таїсії Удоденко вийшов до півфіналу плей-оф чемпіонату Польщі з баскетболу

    «Вроцлав» форварда національної збірної України Таїсії Удоденко переміг у четвертому матчі чвертьфінальної серії плей-оф чемпіонату Польщі «Бидгощ» – 77:70.

    Наша баскетболістка стала однією з найкращих у матчі - набрала 18 очок за 37:45, зробила 9 підбирань, 1 передачу.

    «Вроцлав» переміг у серії з рахунком 3:1. У півфіналі команда Удоденко зіграє проти «Гожува».

    У іншій чвертьфінальній серії «Люблін» ще однієї збірниці Катерини Римаренко поступився «Полковіце» – 0:3.

    Нагадаємо, збірна України зіграє на чемпіонаті Європи, який проходитиме з 27 червня по 7 липня в Латвії та Сербії. На груповому етапі наші дівчата зіграють проти Іспанії, Латвії та Великої Британії.

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