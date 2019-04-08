«Хімік» подвоїв перевагу в півфінальній серії Суперліги



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"Хімік" - "Дніпро" Федерація баскетболу України

Южненці вдома вдруге перемогли «Дніпро» в драматичному овертаймі

«Хімік» - «Дніпро» - 92:86 ОТ (21:29, 25:15, 14:21, 24:19, 8:2)

«Хімік»: Едвін (28 очок+9 підбирань), Павлов (16+5), Сидоров (16), Джонс (15+8), Рябчук (7).

«Дніпро»: Тимофеєнко (17), Шундель (16+6), Мішула (16), Глєбов (13), Закурдаєв (9+5), Фесенко (7+5), Сизов (5), Вільховецький (3).

Серія - 2:0.

«Дніпро» вдало розпочав матч, приголомшивши суперника агресивним захистом та цілою серією влучних дальніх. Команда Дениса Журавльова зробила потужний ривок, швидко отримавши двозначну перевагу у першій чверті, але «Хімік» втримав удар. Южненці прийняли гру, яку запропонував суперник та підтягувануся у рахунку, а у другій чверті взагалі наздогнав дніпрян та виграв першу половину, інформує ФБУ.

12 очок Едвіна та 11 очок Сидорова допомогли господарям знайти свою хвилю у нападі а хороший захист - надолужити відставання від суперника. Як підсумок, «+2» за «Хіміком» після першої половини.

Третя чверть в цьому матчі визначальною не стала, але краще її провели гості, які зуміли отримати невеличку перевагу під заключною десятихвилинкою. Цього разу хороший відрізок провели, коли на майданчику знаходився Фесенко, який ділився м’ячем зі снайперами, коли на ньому опинявся дабл-тім.

«Дніпро» зробив ривок у заключній чверті, отримавши двозначну перевагу, але «Хімік» повернувся завдяки вдалій грі Павлова, якого підтримали американці. Головним героєм основного часу зустрічі став Кирило Марченко, який спочатку вивів команду вперед влучним триочковим наприкінці гри, а потім відповів на влучний дальній Тимофеєнка додаванням з сиреною, яке перевело гру в овертайм.

У додатковій десятихвилинці господарі дотисли «Дніпро» - дуже важливі очки набрали американці Едвін та Джонс. «Хімік» у фантастичому матчі здоув вольову перемогу і повів у серії - 2:0.

Третій матч серії до трьох перемог відбудеться 11 квітня в Дніпрі.

Нагадаємо, в півфінальній серії «Запоріжжя» - «Київ-Баскет» рахунок після двох матчів у Запоріжжі рівний – 1:1.

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