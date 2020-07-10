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    Ляшко вів трансляцію догори дригом, коли возив Тимошенко Чернігівщиною

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    Ляшко вів трансляцію догори дригом, коли возив Тимошенко Чернігівщиною

    У радикала виникли проблеми з прямим ефіром

    Лідер Радикальної партії, колишній нардеп Олег Ляшко під час поїздки на Чернігівщину з лідеркою партії «Батьківщина» Юлією Тимошенко вів трансляцію догори дригом.

    Нагадаємо, три тижні тому стало відомо, що партія Юлії Тимошенко «Батьківщина» визначились зі своїм кандидатом в окрузі, який звільнився після загибелі депутата Валерія Давиденка. Юлія Тимошенко та партія «Батьківщина» офіційно підтримали лідера Радикальної партії Олега Ляшка на довиборах до Верховної ради по 208-му виборчому окрузі на Чернігівщині.

    Варто нагадати, що раніше між Тимошенко і Ляшко були, м'яко кажучи, прохолодні стосунки. У 2016 році лідер «Радикальної партії» назвав Юлію Тимошенко «московською зозулею» та закликав позбавити українського громадянства. Тимошенко заявила, що, вона віруюча людина, а тому пробачає такі висловлювання лідеру «радикалів».

    Юлія Тимошенко Батьківщина Олег Ляшко Чернігівщина
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