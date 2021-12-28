Як врятувати планету від новорічних ялинок: вчені озвучили методи

Ялинка, головний атрибут Нового Року, тому треба обрати не тільки гарну, а таку, яка б не шкодила екології

Як жива, так і штучна ялинка здійснюють викиди вуглекислого газу в атмосферу. Проте вчені визначили варіанти, при яких його можна зменшити, повідомляє Sky News.

Жива ялинка – найбільш популярний варіант новорічного дерева, до того ж він є і найбільш екологічним на сьогодні. Та в такого варіанту є низка недоліків – багато відходів після експлуатації; у хвої присутня велика кількість алегренів, що може викликати головний біль

«Якщо віддати стару живу ялинку місцевій владі, щоб згодом її спалили для отримання енергії або використати для подрібнення деревини чи компостування, то це також позитивно позначиться на екологічній безпеці. Наприклад, компостування чи подрібнення допомагає покращити якість ґрунту», – пояснила консультантка організації екологічної сертифікації Carbon Trust Тіфейн Еріз.

Популярності набуває використання живої ялинки в горщику. Це насамперед сприяє зменшенню вирубки лісів та сміття, адже не всі здають живі ялинки в спеціальні пункти, а здебільшого просто викидають у смітник. Купуючи такий варіант ялинки, ви не тільки не погіршуєте екологічну ситуацію на планеті, а й навпаки покращуєте, бо багато компаній після свят висаджують дерева в лісі.

Варто згадати і штучні ялинки, які сьогодні набирають популярність серед українців. В теорії вона досить екологічно безпечна – менше відходів, не вирубуються дерева, багато видів штучних ялинок можна віддати на переробку. Та це точно варіант не на один рік, навіть не на п'ять.

«Якщо використовувати штучну ялинку від семи до 20 років, то викиди вуглекислого газу будуть меншими. Таким чином, вуглецевий слід буде нижчим, ніж у справжнього дерева», – розповіла Тіфейн Еріз.

Українцям дали можливість оглянути різдвяні ялинки різних міст України з висоти пташиного польоту. Пілоти дронів відзняли новорічних красунь Києва, Львова, Одеси, Харкова, Черкас та ще понад 20 міст України, щоб створити об’ємне зображення кожного святкового дерева.

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