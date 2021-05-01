У Єрусалимі зійшов благодатний вогонь

Паломників у храм Гробу Господнього пустили, але лише тих, хто мав які мали свідоцтва про вакцинацію або довідки про негативний тест на Сovid-19

У Велику суботу в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулася церемонія запалювання благодатного вогню.

Минулого року через жорсткий локдаун храм Гробу Господнього був зачинений, усередину пустили лише Єрусалимського патріарха і невелику кількість кліриків. Цього разу обмеження стали менш жорсткими: паломників пустили, але лише тих, які мали свідоцтва про вакцинацію або довідки про негативний тест на Сovid-19. Загалом у храм було допущено близько 2,5 тис. людей, тобто майже вчетверо менше, ніж було до пандемії.

З огляду на великий інтерес православних до появи благодатного вогню і нещодавню трагедію в Ізраїлі, коли на церемонії з нагоди іудейського свята Лаг Ба-Омер у тисняві загинуло 45 осіб, безпеку паломників у Старому місті Єрусалима забезпечує тисяча поліцейських.

Священний вогонь з'явився в кувуклії (невеликій каплиці, спорудженій над місцем поховання Ісуса) під час молитви патріарха Єрусалимського Феофіла, як це буває щороку напередодні Великодня за юліанським календарем. Після сходження вогню патріарх передав святиню присутнім у храмі, які запалили від неї лампади і зв'язки з 33 свічок, – за віком Христа.

Попри обмеження, влада Ізраїлю дозволила прибути по благодатний вогонь літакам з 11 країн, зокрема з України. У Київ його доставлять уже сьогодні.

Раніше «Главком» транслював церемонію сходження Благодатного вогню в Єрусалимі.

За традицією, християни східного обряду чекають на сходження Благодатного вогню в Єрусалимі у Велику суботу, коли віряни згадують перебування Христа у труні. Цьогоріч цей день припадає на 1 травня.

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