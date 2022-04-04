Єрмак божиться, що Україна ніколи не піде на компроміс стосовно територіальної цілісності

Росія розпочала 24 лютого 2022 року широкомасштабне вторгнення в Україну

Глава Офісу президента Андрій Єрмак запевнив, що Україна ніколи не піде на компроміс щодо своєї територіальної цілісності. Про це сьогодні він повідомив під час загальноукраїнського телемарафону, передає «Главком».

«Україна ніколи не розглядатиме жодних компромісів щодо своєї незалежності, територіальної цілісності та суверенітету. Це є для нас неприпустимо. Україна повинна повернутися до міжнародно визначених кордонів. Є питання, яке треба вирішувати зараз – це повернення до ситуації, яка була на 23 лютого 2022 року», – наголосив він.

Водночас Єрмак вважає, що питання з окупованими територіями Донбасу і пів острову Крим треба вирішувати окремо. Вони мають бути і є предметом перемовин.

Як відомо, вранці 24 лютого 2022 року Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі.

В Україні триває 40-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.