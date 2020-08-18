Московська церква представила черкащанам нового ієрарха Снігірьова (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відразу після зустрічі в соборі було відправлено молебень на добрий початок справи архієрейського служіння владики Феодосія на Черкащині Фото: Прочерк

Частину свого звернення до вірян архієпископ Феодосій (Снігірьов) зробив російською мовою

У кафедральному соборі Черкаської єпархії Російської православної церкви (РПЦ) в Україні відбулася урочиста зустріч нового правлячого архієрея - архієпископа Феодосія (Снігірьова), якого вчора призначив на цю посаду Священний синод замість спочилого митрополита Софронія.

Представити нового керівника єпархії прибув керуючий справами РПЦ в Україні митрополит Антоній (Паканич).

Відразу після зустрічі в соборі було відправлено молебень на добрий початок справи архієрейського служіння владики Феодосія на Черкащині. Варто зазначити, що частину свого звернення до вірян архієпископ він зробив російською мовою.

Новий архієрей також відзначив заслуги митрополита, на місце якого він прийшов. Але при цьому Феодосій (Снігірьо) назвав покійного митрополита Софронія людиною темпераментною, щирою.

Новий архієрей натякнув, що щирі люди якщо й помиляється, то роблять це щиро, і ніхто щиру людину не засуджує.

Очевидно, так архієпископ висловився щодо проукраїнської позиції Софронія, який був одним з тих, хто всіляко підтримував створення помісної церкви в Україні і виступав проти проросійської позиції РПЦ в Україні.

«Я добре усвідомлюю, що багато з вас буде порівнювати мої вчинки з вчинками митрополита Софронія, мої слова, погляди зі словами і поглядами митрополита Софронія, І я дуже добре розумію, що не на мою користю будуть ці порівняно. Тому й смуток у моєму серці», - визнав Феодосій.

Після цього новий архієрей перейшов на російську мову, якою ніколи не послуговувався митрополит, який спочив.