Московська церква знайшла заміну спочилому Софронію у Черкасах



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Архієпископ Феодосій (в миру Денис Леонідович Снігірьов) Фото pravoslavie.ru

Проукраїнського митрополита, що відійшов у вічність, замінить затятий противник єдиної помісної церкви

Синод Російської православної церкви України (колишня УПЦ Московського патріархату) під час свого засідання 17 серпня у Києво-Печерській лаврі під головуванням Онуфрія, прийняли рішення про призначення нового керуючого Черкаська єпархією.Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ Московського патріархату.

Як повідомляв «Главком», 22 червня помер митрополит Черкаський і Канівський Софроній. У зв’язку з цим на вчорашньому засіданні синоду й було призначено нового керуючого Черкаською єпархією. Ним став архієпископ Боярський Феодосій.

Церковні джерела повідомляють, що архієпископ Феодосій (в миру Денис Леонідович Снігірьов) народився 31 серпня 1974 року в місті Києві. У 1994 році закінчив Миколаївське медичне училище з присвоєнням кваліфікації «фельдшер». Того ж року вступив до Калузького духовного училища й деякий час жив у Росії. 1998 року пострижений у чернецтво і рукопокладений у ієромонаха. У 1999 році вступив у Московську духовну академію, але в 2001 році, згідно з поданим проханням, був направлений в Україну і в 2003 році закінчив Київську духовну академію. 6 січня 2011 року висвячений у єпископа, вікарія Київської митрополії УПЦ МП. У 2017 році возведений у сан архієпископа. Кандидат богослов’я, викладач курсу пастирського богослов’я в магістратурі Київської духовної академії, доцент Київської духовної академії.

Відомий як категоричний противник створення єдиної помісної Православної церкви України.

«Це об'єктивний і важливий факт: права самостійності нашої церкви набагато більші, ніж у багатьох автокефальних православних церков, – сказав Феодосій в одному з інтерв'ю. – І віруючі УПЦ (МП) у більшості своїй це розуміють. Розуміють і цінують. Але у той же час цінують і духовну єдність з усією повнотою Руської церкви, заснованої святим князем Володимиром... На даному історичному етапі переважна більшість єпископату, священства й рядових членів нашої церкви задоволені її канонічним статусом і не ініціювали його зміни. І я упевнений, що робити церкву розмінною монетою у політичних іграх народ Божий нікому не дасть».