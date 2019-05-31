На Сицилії активізувався найвищий вулкан Європи Етна (відео)



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Виверження лави тривало від головних кратерів

Нова фаза виверження Етни може скоро завершити або тривати місяцями

На італійському острові Сицилія 31 травня активізувався найвищий вулкан Європи – Етна, зафіксовано виверження лави.

Про це заявив директор Національного університету геофізики й вулканології Катанії Юженіо Прівітера, повідомляє Mirror.

«Ми спостерігаємо за початком нової фази виверженням Етни, яке може скоро завершити або тривати місяцями», - сказав він. За словами Прівітери, це явище відбувається на вершині вулкану й не становить загрози для населених пунктів та людей, але він додав, що потік туристів на всяк випадок у цьому районі повинен контролюватися з метою безпеки.

Як повідомляє Mirror, дві тріщини відкрилися на південно-східному кратері та на північно-східному фланзі Нового Південно-східного кратера близько 3 ранку за місцевим часом. Виверження лави тривало від головних кратерів.

Вулканічній попіл можна було побачити на висоті у 4 км над рівнем моря.

Нагадаємо, в ніч 25 травня на індонезійському острові Балі сталося виверження вулкану Агунг.