Російські окупанти розстріляли українку, яка співпрацювала з USAID

Вона загинула напередодні 32-річчя

Адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер провідомила про загибель українки Валерії Максецької, працівниці однієї з партнерських організацій USAID. Про це Пауер написала у Twitter.

«Мені надзвичайно сумно поділитися новиною про смерть Валерії Максецької – гордої українки, улюбленого партнера з реалізації USAID і блискучого, співчутливого лідера з формування соціальної згуртованості та боротьби з дезінформацією», – написала вона.

I'm enormously sad to share the death of Valeriia "Lera" Maksetska—proud Ukrainian, beloved @USAID implementing partner & brilliant, compassionate leader on building social cohesion & fighting disinformation.



She was killed by the Russian military just shy of her 32nd birthday. pic.twitter.com/ZoMJJN2CJW — Samantha Power (@PowerUSAID) March 9, 2022

Максецька співпрацювала з USAID через американську компанію Chemonics. Жінка загинула напередодні свого 32-го дня народження.

Пауер також повідомила, що Максецька народилася та виросла у Донецьку. На агресію Росії у 2014 році вона відповіла своєю гуманітарною роботою. Українка пережила обстріли у Донецьку, пізніше переїхала до столиці – Києва, де почала співпрацювати з USAID.

Жінка мала медичну освіту та з початку війни вирішила залишитися у Києві, щоб допомагати іншим. Коли у її мами закінчилися ліки, вона ухвалила рішення евакуюватися. Валерія, її мама Ірина та водій Ярослав були розстріляні з російського танка, поки чекали у машині, коли той проїде. Усі троє загинули.

Нагадаємо, під обстрілами від рук російських окупантів загинула молода волонтерка з Харкова Юля Здановська.

Також, російські окупанти у Харкові розстріляли людей, які пробиралися в місцевий екопарк, щоб раз на три дні годувати тварин.