  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Російські окупанти розстріляли українку, яка співпрацювала з USAID

    Російські окупанти розстріляли українку, яка співпрацювала з USAID
    фото: Тwitter/Samantha Power

    Вона загинула напередодні 32-річчя

    Адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер провідомила про загибель українки Валерії Максецької, працівниці однієї з партнерських організацій USAID. Про це Пауер написала у Twitter.

    «Мені надзвичайно сумно поділитися новиною про смерть Валерії Максецької – гордої українки, улюбленого партнера з реалізації USAID і блискучого, співчутливого лідера з формування соціальної згуртованості та боротьби з дезінформацією», – написала вона.

    Максецька співпрацювала з USAID через американську компанію Chemonics. Жінка загинула напередодні свого 32-го дня народження.

    Пауер також повідомила, що Максецька народилася та виросла у Донецьку. На агресію Росії у 2014 році вона відповіла своєю гуманітарною роботою. Українка пережила обстріли у Донецьку, пізніше переїхала до столиці – Києва, де почала співпрацювати з USAID.

    Жінка мала медичну освіту та з початку війни вирішила залишитися у Києві, щоб допомагати іншим. Коли у її мами закінчилися ліки, вона ухвалила рішення евакуюватися. Валерія, її мама Ірина та водій Ярослав були розстріляні з російського танка, поки чекали у машині, коли той проїде. Усі троє загинули.

    Нагадаємо, під обстрілами від рук російських окупантів загинула молода волонтерка з Харкова Юля Здановська.

    Також, російські окупанти у Харкові розстріляли людей, які пробиралися в місцевий екопарк, щоб раз на три дні годувати тварин.

    Теги: Росія окупанти США війна жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Російські окупанти розстріляли українку, яка співпрацювала з USAID