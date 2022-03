Російські окупанти розстріляли українку, яка співпрацювала з USAID

Адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер провідомила про загибель українки Валерії Максецької, працівниці однієї з партнерських організацій USAID. Про це Пауер написала у Twitter.

«Мені надзвичайно сумно поділитися новиною про смерть Валерії Максецької – гордої українки, улюбленого партнера з реалізації USAID і блискучого, співчутливого лідера з формування соціальної згуртованості та боротьби з дезінформацією», – написала вона.

I'm enormously sad to share the death of Valeriia "Lera" Maksetska—proud Ukrainian, beloved @USAID implementing partner & brilliant, compassionate leader on building social cohesion & fighting disinformation.



She was killed by the Russian military just shy of her 32nd birthday. pic.twitter.com/ZoMJJN2CJW