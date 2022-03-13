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    Кадиров на Київщині ховається від українських спецпризначенців? (відео)

    Кадиров та його соратники записали нове відео - Кадиров на Київщині ховається від українських спецпризначенців? (відео)
    Кадиров та його соратники записали нове відео

    Інформація про перебування Кадирова в Україні поки що не має офіційного підтвердження

    Телеграм-канал Вертикаль розмістив відео, яке може засвідчувати перебування на Київщині одіозного соратника Володимира Путіна Рамзана Кадирова.

    «Наше джерело повідомляє, що Кадиров прибув до Київської області. Знаходиться на околицях Іванкова, ховається від нашого спецназу. Незабаром збирається повернутися до Росії», – йдеться в коментарі до відео.

    Варто зазначити, що інформація про перебування Кадирова в Україні поки що не має офіційного підтвердження. Подібне ж відео можна зробити ледь не в будь-якому підвалі Росії.

    Нагадаємо, українська розвідка повідомила, що «кадирівці» розстрілюють російських поранених військових, щоб не займатися їх евакуацією.

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    Теги: Росія війна Рамзан Кадиров Київщина #stoprussia
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    Кадиров на Київщині ховається від українських спецпризначенців? (відео)