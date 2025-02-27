Трамп продовжив санкції проти РФ, Мінкульт зупинив видачу дозволів на виїзд за кордон. Головне за 27 лютого

Указ запроваджує санкції проти Росії через порушення суверенітету та територіальної цілісності України

Мінкульт з 3 березня призупиняє видачу листів сприяння до ДПСУ для виїзду митцям та медійникам за межі України

Трамп продовжив на рік санкції проти Росії. Стало відомо, хто займе місце Кормишкіної у Верховній Раді. У Стамбулі закінчилися переговори між Росією та США. Мінкульт припинить видавати дозвіл митцям на виїзд за кордон. Умєров призначив Гнатова заступником начальника Генштабу

«Главком» зібрав найголовніші новини за 27 лютого, аби ви були в курсі подій.

Трамп продовжив на рік санкції проти Росії

Президент США Дональд Трамп продовжив низку санкцій проти РФ на рік. «Відповідно до розділу 202(d) закону про надзвичайні ситуації (50 U.S.C. 1622(d)), я продовжую на 1 рік надзвичайний стан, оголошений указом 13660», – йдеться в документі.

Указ 13660 від 2014 року запроваджує санкції проти Росії через порушення суверенітету та територіальної цілісності України.

Умєров призначив Гнатова заступником начальника Генштабу

Генерал-майор Андрій Гнатов став заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України. Про це повідомляє «Главком» з посилання на міністра оборони Рустема Умєрова.

За словами Умєрова, на новій посаді генерал-майор Андрій Гнатов буде відповідати за генерацію сил та співробітництво з партнерами.

У Стамбулі закінчилися переговори між Росією та США: перші деталі

Переговори між представниками Росії та США завершилися у Стамбулі, вони тривали понад шість годин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

Зазначається, що російська делегація залишила резиденцію американського генконсула у Стамбулі, де проходили переговори із представниками США. Жодних заяв для преси не було.

Мінкульт припинить видавати дозвіл митцям на виїзд за кордон

Міністерство культури та стратегічних комунікацій з 3 березня призупиняє видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби України для виїзду митцям та медійникам за межі України.

Як зазначає, Мінкульт правила виїзду митців та медійників за кордон під час воєнного стану мають бути змінені для запобігання зловживанням. Через прогалини в національному законодавстві виникли численні випадки, коли чоловіки призовного віку, що отримали дозвіл Державної прикордонної служби для тимчасового виїзду за кордон за листом сприяння від Міністерства культури, не повернулися до України у встановлені терміни.

Стало відомо, хто займе місце Кормишкіної у Верховній Раді

Центральна виборча комісія визнала Інну Свирибу народним депутатом України. Вона зайняла місце Ірини Кормишкіної.

Інна Свириба закінчила Тернопільський Національний медичний університетімені І. Я. Горбачевського та отримала диплом лікаря-терапевта. Також вона закінчила Національну медичну академію післядипломної освіти ім. Л. Шупика в Києві. Л. Шупика в Києві, за спеціальністю «лікар-гематолог».