Головна Новини
search button user button menu button

Трамп продовжив санкції проти РФ, Мінкульт зупинив видачу дозволів на виїзд за кордон. Головне за 27 лютого

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп продовжив санкції проти РФ, Мінкульт зупинив видачу дозволів на виїзд за кордон. Головне за 27 лютого
Указ запроваджує санкції проти Росії через порушення суверенітету та територіальної цілісності України
фото: Grigori Dukor/Reuters/Scanpix

Мінкульт з 3 березня призупиняє видачу листів сприяння до ДПСУ для виїзду митцям та медійникам за межі України

Трамп продовжив на рік санкції проти Росії. Стало відомо, хто займе місце Кормишкіної у Верховній Раді. У Стамбулі закінчилися переговори між Росією та США. Мінкульт припинить видавати дозвіл митцям на виїзд за кордон. Умєров призначив Гнатова заступником начальника Генштабу

«Главком» зібрав найголовніші новини за 27 лютого, аби ви були в курсі подій.

Трамп продовжив на рік санкції проти Росії

Президент США Дональд Трамп продовжив низку санкцій проти РФ на рік. «Відповідно до розділу 202(d) закону про надзвичайні ситуації (50 U.S.C. 1622(d)), я продовжую на 1 рік надзвичайний стан, оголошений указом 13660», – йдеться в документі.

Указ 13660 від 2014 року запроваджує санкції проти Росії через порушення суверенітету та територіальної цілісності України.

Умєров призначив Гнатова заступником начальника Генштабу

Генерал-майор Андрій Гнатов став заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України. Про це повідомляє «Главком» з посилання на міністра оборони Рустема Умєрова.

За словами Умєрова, на новій посаді генерал-майор Андрій Гнатов буде відповідати за генерацію сил та співробітництво з партнерами.

У Стамбулі закінчилися переговори між Росією та США: перші деталі

Переговори між представниками Росії та США завершилися у Стамбулі, вони тривали понад шість годин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

Зазначається, що російська делегація залишила резиденцію американського генконсула у Стамбулі, де проходили переговори із представниками США. Жодних заяв для преси не було.

Мінкульт припинить видавати дозвіл митцям на виїзд за кордон

Міністерство культури та стратегічних комунікацій з 3 березня призупиняє видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби України для виїзду митцям та медійникам за межі України. 

Як зазначає, Мінкульт правила виїзду митців та медійників за кордон під час воєнного стану мають бути змінені для запобігання зловживанням. Через прогалини в національному законодавстві виникли численні випадки, коли чоловіки призовного віку, що отримали дозвіл Державної прикордонної служби для тимчасового виїзду за кордон за листом сприяння від Міністерства культури, не повернулися до України у встановлені терміни.

Стало відомо, хто займе місце Кормишкіної у Верховній Раді

Центральна виборча комісія визнала Інну Свирибу народним депутатом України. Вона зайняла місце Ірини Кормишкіної.

Інна Свириба закінчила Тернопільський Національний медичний університетімені І. Я. Горбачевського та отримала диплом лікаря-терапевта. Також вона закінчила Національну медичну академію післядипломної освіти ім. Л. Шупика в Києві. Л. Шупика в Києві, за спеціальністю «лікар-гематолог».

Читайте також:

Теги: Мінкульт санкції Дональд Трамп правила переговори Андрій Гнатов Міністерство культури

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський на засіданні G7
Зеленський про спілкування з Трампом на G7: Це була дуже гарна розмова
24 лютого, 19:19
Олена Зеленська поспілкувалась із турецькою пресою у Анкарі
«Це справді страшно». Олена Зеленська розказала, що вона обговорює з президентом
20 лютого, 10:53
12 лютого 2024 року Міністр фінансів США привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на $500 млрд в обмін на допомогу США
«Угода як для держави-агресора». ЗМІ розкрили умови, які поставив Трамп щодо корисних копалин
18 лютого, 08:32
Щольц: США та Росія не можуть самостійно домовитися про припинення війни в Україні
Європа не дозволить демілітаризувати Україну – Шольц
17 лютого, 08:11
За три роки війни Росія спалила близько половини своїх величезних запасів танків і бронетехніки
Просування росіян в Україні сповільнилося – WSJ
16 лютого, 16:11
Зеленський: Ми розпочали роботу з командою Президента Трампа й уже відчуваємо, що успіх можливий
Початок роботи з командою Трампа та нічна атака «шахедів»: головне за ніч
16 лютого, 06:41
Трамп не бачить Україну в НАТО
Трамп закрив Україні шлях до НАТО – CBS News
12 лютого, 23:45
Трамп розраховує отримати назад свої секретні документи
Секретні документи, вилучені у Трампа, будуть повернуті
6 лютого, 08:31
Трамп взявся за оборону США
Трамп доручив розробити «Залізний купол» для США
28 сiчня, 10:11

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
175K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 лютого: ситуація на фронті
61K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 лютого 2025
17K
Доктор геологічних наук назвав рідкісний метал, який мав би зацікавити американців в Україні
14K
Запізнилися – вибачте! Театр Франка запроваджує нові правила для глядачів
11K
Кротевич залишає «Азов». Стало відомо, чим він займатиметься
8275
У Стамбулі закінчилися переговори між Росією та США: перші деталі

Новини

Трамп продовжив санкції проти РФ, Мінкульт зупинив видачу дозволів на виїзд за кордон. Головне за 27 лютого
Сьогодні, 21:10
Кав'ярні Торонто висловили протест Трампу, змінивши назву популярного напою
Сьогодні, 13:15
27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Схвалення угоди між Україною і США про копалини, звільнення Гнатова. Головне за 26 лютого
Вчора, 21:06
Збито понад сотню безпілотників, що атакували Україну – Повітряні Сили
Вчора, 09:14
26 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua