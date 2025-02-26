Схвалення угоди між Україною і США про копалини, звільнення Гнатова. Головне за 26 лютого

Зеленський звільнив Андрія Гнатова з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ. Причини цього рішення наразі невідомі

Уряд схвалив угоду між Україною і США щодо корисних копалин. Румунські правоохоронці затримали Джорджеску. Андрія Гнатова звільнено з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ. Трамп про НАТО та гарантії безпеки. У Судані військовий літак врізався в житловий будинок. Начальник штабу «Азова» Богдан Кротевич залишає посаду. Генштаб розкрив деталі удару по аеродромах у Криму.

«Главком» зібрав найголовніші події за 26 лютого, аби ви були в курсі подій.

Уряд схвалив угоду між Україною і США щодо корисних копалин

Кабмін ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови. Угода матиме шість ключових позицій.

Андрія Гнатова звільнено з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Гнатова з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ. Причини цього кадрового рішення наразі залишаються невідомими, а новий призначенець на цю військову посаду ще не оголошений.

Генерал-майор обіймав цю посаду з червня 2024 року, тоді президентухвалив рішення про заміну командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля на Андрія Гнатова.

Румунські правоохоронці затримали Джорджеску

Генеральна прокуратура Румунії проводить масштабні обшуки у п’яти округах. Поліція вже затримала колишнього кандидата в президенти Каліна Джорджеску.

Тим часом у соцмрежах Калін Джорджеску звинуватив владу у «прагненні вигадати докази, щоб виправдати крадіжку виборів і зробити все, щоб заблокувати моє нове висування на президентських виборах».

Слідчі розслідують фінансування виборчої кампанії Джорджеску. Він задекларував нульові витрати, але кампанія, під час якої він виграв перший тур, свідчить про те, що в просування кандидата на президентських виборах були вкладені значні кошти.

Трамп про НАТО та гарантії безпеки

Президент США Дональд Трамп заявив, що не буде надавати «занадто багато» гарантій безпеки Україні.

«Я не буду надавати гарантії безпеки, нехай Європа робить це. Це в їхніх інтересах, це їхній сусід. Але ми докладемо зусиль для того, щоб усе пройшло як треба. Ми будемо залишатися партнерами України, нам потрібні рідкоземельні метали, а їх у них багато», – сказав президент США.

За його словами, це угода щодо корисних копалин «хороша для України теж».

Також Трамп заявив, що Україна «може забути про НАТО». Політик вчергове сказав, що прагнення України стати членом Альянсу «мабуть, і є причиною» широкомасштабного російського вторгнення. Також Трамп традиційно не назвав війну війною, використавши натомість словосполучення «все це».

Начальник штабу «Азова» Богдан Кротевич залишає посаду

Підполковник Богдан «Тавр» Кротевич завершує військову службу. Він залишає посаду начальника штабу 12 бригади спеціального призначення «Азов».

«Тавр» приєднався до бригади у 2014 році, пройшов шлях від піхотинця до командира взводу. Він брав участь у ключових бойових операціях АТО/ООС і розвивав підрозділ, кажуть його побратими.

Генштаб розкрив деталі удару по аеродромах у Криму

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, Головного управління розвідки, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 26 лютого 2025 року завдали ударів по низці стратегічних об’єктів РФ у Краснодарському краї та на тимчасово окупованій території українського Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Зазначається, що здійснено вогневе ураження військових аеродромів «Саки» і «Кача», а також Туапсинського нафтопереробного заводу.