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У Стамбулі закінчилися переговори між Росією та США: перші деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Стамбулі закінчилися переговори між Росією та США: перші деталі
Перша сесія російсько-американських переговорів завершилася 18 лютого
фото: Reuters

Переговори між РФ та США тривали понад шість годин

Переговори між представниками Росії та США завершилися у Стамбулі, вони тривали понад шість годин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

Зазначається, що російська делегація залишила резиденцію американського генконсула у Стамбулі, де проходили переговори із представниками США. Жодних заяв для преси не було.

Нагадаємо, що склад російської делегації, до якої входили представники МЗС, не розголошується.

Як відомо, перша сесія російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді завершилася 18 лютого.

Росія відправила на переговори до Саудівської Аравії очільника МЗС Сергія Лаврова та помічника російського диктатора Володимира Путіна Юрія Ушакова. З боку США у переговорах брали участь держсекретар Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волз і спеціальний посланник Стів Віткофф.

Американська та російська делегації узгодили чотири пункти за підсумками перших переговорів щодо війни в Україні та двосторонніх відносин Вашингтона й Москви.

Тим часом президент Зеленський зазначив, що в перемовинах у Саудівській Аравії двосторонній формат, а тому сторони мають право обговорювати власні питання. Водночас Україна, яка не бере участі в заході, не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.

До слова, Росія використала перший раунд переговорів зі США в Ер-Ріяді щодо припинення війни в Україні, щоб вимагати виведення сил НАТО зі східного флангу альянсу.

Теги: росія США Стамбул переговори

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