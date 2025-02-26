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Збито понад сотню безпілотників, що атакували Україну, – Повітряні Сили

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Збито понад сотню безпілотників, що атакували Україну, – Повітряні Сили
Всі дрони ворог запускав з власної території
фото з відкритих джерел

Внаслідок атаки постраждали чотири українські регіони

Станом на 09.00 підтверджено збиття 110-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у  Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

У ніч на сьогодні, 26 лютого, російські агресори атакували Україну 177-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (всі – на території РФ).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

66 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Сумщина.

«Главком» повідомляв, що у Київській області російський безпілотник влучив у будинок. Одна людина загинула, двоє постраждали.

Також стало відомо, що двоє людей постраждали внаслідок нічної атаки у Харкові. Там один із ворожих дронів влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок у Київському районі. 

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Теги: ЗСУ війна безпілотник Повітряні сили ЗСУ

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