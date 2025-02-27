Донька найстаршої породіллі України готується до суду: в чому справа

Дівчинка не проти зустрічей з матір’ю, але жити з нею не хоче

Донька найстаршої породіллі України Валентини Підвербної збирається судитися з матір'ю, а її нинішня опікунка каже, що дівчинка не хоче повернення до старого життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТСН.

Днями Анні Підвербній виповнилося 14 років, вона мешкає у Чернігові, і незабаром суд має вирішувати її долю, постановивши, з ким може проживати дівчинка, – з опікункою Оленою Ятченко або зі своєю мамою Валентиною Підвербною. Раніше у Валентини Підвербної відібрали дитину, але батьківських прав жінку не позбавили.

Що каже дитина

Ще навесні 2023 року Анна Підвербна у соцмережах поскаржилася на свою матір: що та її ображає, псує її одяг, забороняє елементарні гігієнічні процедури. Після цього державні служби вилучили дитину у Валентини Підвербної, а згодом у Анни Підвербної з'явилася офіційна опікунка Олена Ятченко.

Анна Підвербна добре поладнала з опікункою Оленою Ятченко Особистий архів Анни Підвербної

За словами опікунки, дівчинка просто хоче нормального життя. «Я впевнена, що коли суддя, який розглядатиме мою справу, побачить все хороше, що відбулося зі мною за останній рік і порівняє з тим, як було раніше, мене не зможуть повернути, бо це буде нелюдяно», – цитує слова Анни Підвербної Олена Ятченко.

До того ж, дівчинка не проти інколи бачитися з матір’ю: «Я хочу щоб ми зрозуміли одна одну і домовилися. Звісно, ми будемо зустрічатися, я не проти цього, але жити разом ми не можемо», – каже Анна Підвербна.

Анна Підвербна не хоче повернення до старого життя Особистий архів Анни Підвербної

Щодо Олени Ятченко, то у службі у справах дитини повідомили, що не мають претензій до виконання опікункою своїх обов'язків, а сама Ятченко вважає, що Анна «буде приречена», якщо повернеться у стару сім'ю.

Що каже матір

Тим часом 79-річна Валентина Підвербна теж готується до суду. «В мене зараз дуже складна ситуація, в мене нічого не виходить. Коли я народила Аню, то для мене це була велика радість, зараз це для мене велика драма», – заявила вона.

Жінка запевнює, що покращила побутові умови у квартирі – викинула старі меблі, частково зробила ремонт. При цьому говорить – було б краще, якби Анна жила в інтернаті: «Якщо вона буде в інтернаті, то я зможу її вільно відвідувати та щось купляти їй».

Також Валентина Підвербна категорично проти того, щоб дівчинка жила з опікункою.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року Новозаводський районний суд Чернігова ухвалив рішення відібрати на той момент 12-річну доньку у найстаршої матері України Валентини Підвербної. Цьому передували скарги дівчинки, що її матір начебто завдає їй тілесних ушкоджень, ображає через вроджену косоокість та хоче довести до самогубства.

Також «Главком» повідомляв, що Анна Підвербна відмовлялась повертатися до матері, – адже та, за її словами, має проблеми з ментальним здоров'ям.