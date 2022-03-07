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    На базі Київської обласної військової адміністрації почав працювати Центр волонтерів та координації

    Центр волонтерів та координації має обєднати небайдужих українців - На базі Київської обласної військової адміністрації почав працювати Центр волонтерів та координації
    Центр волонтерів та координації має обєднати небайдужих українців

    «Ми віримо в нашу армію і одночасно маємо посилювати наші тили», – Кулеба

    На базі Київської обласної військової адміністрації з неділі, 6 березня, розпочав роботу Центр волонтерів та координації.

    Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олексій Кулеба.

    Завдання центру, за словами Кулеби, об’єднати небайдужих українців, зокрема мешканців Київщини, хто може надавати посильну допомогу іншим в умовах гуманітарної кризі, що шириться регіоном.

    «Кожен з вас може бути корисним на своєму фронті: допомогти з евакуацією, надати медичну допомогу чи проконсультувати тих, хто не може потрапити до лікаря або юриста. Також наші інформаційні матеріали ми перекладатимемо жестовою мовою», – зазначив Кулеба.

    Як наголосив очільник ОВА, наша сила у людях, умінні об’єднатися та дати ворогові потужної відсічі.

    «Ми віримо в нашу армію і одночасно маємо посилювати наші тили», – зазначив Кулеба.

    Бажаючим долучитись до волонтерського руху слід зв'язатись з центром за номером +380442861469, у Facebook або Telegram.

    Теги: війна волонтер #stoprussia
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    На базі Київської обласної військової адміністрації почав працювати Центр волонтерів та координації