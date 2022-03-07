На базі Київської обласної військової адміністрації почав працювати Центр волонтерів та координації

«Ми віримо в нашу армію і одночасно маємо посилювати наші тили», – Кулеба

На базі Київської обласної військової адміністрації з неділі, 6 березня, розпочав роботу Центр волонтерів та координації.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олексій Кулеба.

Завдання центру, за словами Кулеби, об’єднати небайдужих українців, зокрема мешканців Київщини, хто може надавати посильну допомогу іншим в умовах гуманітарної кризі, що шириться регіоном.

«Кожен з вас може бути корисним на своєму фронті: допомогти з евакуацією, надати медичну допомогу чи проконсультувати тих, хто не може потрапити до лікаря або юриста. Також наші інформаційні матеріали ми перекладатимемо жестовою мовою», – зазначив Кулеба.

Як наголосив очільник ОВА, наша сила у людях, умінні об’єднатися та дати ворогові потужної відсічі.

«Ми віримо в нашу армію і одночасно маємо посилювати наші тили», – зазначив Кулеба.

Бажаючим долучитись до волонтерського руху слід зв'язатись з центром за номером +380442861469, у Facebook або Telegram.