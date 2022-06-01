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  4. Французький інженер створить 3D-моделі історичних пам'яток, які зруйнувала Росія
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    Культура

    Французький інженер створить 3D-моделі історичних пам'яток, які зруйнувала Росія

    Інженер уже встиг засканувати пожежну частину в Харкові - Французький інженер створить 3D-моделі історичних пам'яток, які зруйнувала Росія
    Інженер уже встиг засканувати пожежну частину в Харкові
    фото: Димітар Дількофф / AFP

    За допомогою камери та сканера Еммануель відтворює зруйновані будівлі в українських містах

    Французький інженер Еммануель Дюран за допомогою сучасних технологій відтворює в 3D-просторі історичні будівлі, які були зруйновані у війні Росії проти України, пише Le Figaro.

    Еммануель допомагає групі архітекторів, інженерів, експертів з історичного будівництва зберігати пам’ять про зруйновані історичні пам’ятки. За допомогою камери та сканера з точністю до міліметра Еммануель відтворює зруйновані будівлі у Києві, Харкові, Львові та Чернігові.

    Дюран працює на волонтерських засадах. Він уже встиг засканувати пожежну частину в Харкові. Тепер він працює над будівлею економічного факультету Харківського національного університету імені Каразіна.

    Україна звертається до ООН з питань освіти, науки та культури стосовно позбавлення РФ статусу держави-члена ЮНЕСКО у зв'язку з руйнуванням Росією української культурної спадщини.

    Нагадаємо, що у квітні 46 країн-учасниць ЮНЕСКО відмовилися брати участь у 45-й сесії Комітету всесвітньої спадщини через те, що його очолює Російська Федерація. Засідання було заплановано у російській Казані.

    Відомо, що Генеральна Асамблея ООН під час засідання 7 квітня виключила РФ з Ради з прав людини.

    Теги: росія окупанти війна культура Україна окупація #stoprussia
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    Французький інженер створить 3D-моделі історичних пам'яток, які зруйнувала Росія