Президент США відпочиватиме п'ять днів

Президент США Джо Байден пішов на канікули: він поїхав до Массачусетсу на п'ять днів, щоб провести їх із сім'єю та відзначити День подяки. Про це пише CBS Boston.

Політик уже прибув на острів Нантакет 23 листопада, де проведе свій вільний час. Відповідно до розкладу, до неділі в нього не заплановано публічних заходів.

Як пишуть ЗМІ, плани президента на канікули викликали критику серед американців. Так, під час брифінгу прессекретаря Білого дому Джен Псакі запитали, як Байден має намір «пояснити свою відпустку серед мільярдерів», адже він відбувається на тлі значного подорожчання продуктів. Середня вартість святкової вечері на День подяки зросла на 14% порівняно з минулим роком.

Псакі відповіла, що президент теж має право провести час із близькими, і що він боротиметься за зниження інфляції навіть на канікулах.

День подяки традиційно відзначається у четвертий четвер листопада. Цьогоріч у США вартість вечері на День подяки стане найдорожчою за 35 років.

До слова. напередодні Білий дім підтвердив намір 79-річного Байдена йти на другий термін.

Нещодавно видання The Washington Post із посиланням на власні джерела писало, що Байден та його найближче оточення запевнили своїх союзників у тому, що він планує балотуватися на виборах у 2024 році.

Нагадаємо, президент США Джо Байден повернув свої повноваження, які передавав віцепрезиденту Камалі Гарріс на час проведення йому медичної процедури, що потребувала введення наркозу.

За інформацією CNN, віцепрезидент Камалі Гарріс виконувала повноваження глави держави впродовж 85 хвилин.

Згодом лікар Байдена перерахував хвороби президента.