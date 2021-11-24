США по-новому будуть стежити за непізнаними літаючими об'єктами

У нещодавньому звіті Управління національної розвідки США повідомлялося, що що НЛО можуть становити загрозу для національної безпеки країни

Новий підрозділ оцінюватиме об'єкти в особливих зонах повітряного простору

Пентагон реорганізував робочу групу зі стеження за невпізнаними літаючими об'єктами (НЛО). Відтепер для новий підрозділ працюватиме у структурі Міноборони. Про це повідомляється на офіційному сайті Пентагону.

Нова структура отримає назву: Група з ідентифікації та синхронізації підходу до повітряних об'єктів (AOIMSG).

«Група синхронізуватиме дії в Міністерстві оборони і в усьому уряді США щодо виявлення, ідентифікації та атрибуції інтересів об'єктів в особливих зонах повітряного простору. Вона також оцінюватиме і знижуватиме будь-які пов'язані загрози для безпеки польотів та національної безпеки», – йдеться у повідомленні.

Також у тексті уточняється, що Міноборони дуже серйозно сприймає повідомлення про вторгнення будь-яких повітряних об'єктів і вивчає кожне з них.

Раніше в листопаді директор Національної розвідки США Евріл Хейнс заявила, що в США було зафіксовано зустрічі з невідомими літаючими об'єктами. За її словами, фахівці не можуть знайти наукового пояснення цих явищ.

У червні розвідка США розповіла про загрозу нацбезпеці країни з боку НЛО. У першій за півстоліття доповіді про НЛО національної розвідки США за запитом Конгресу згадали про 144 випадки передбачуваного спостереження за невідомими об'єктами, походження яких не вдалося пояснити. При цьому особливо наголошувалося, що деякі об'єкти, мабуть, рухалися всупереч відомим законам аеродинаміки.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони США створило спеціальну робочу групу для вивчення невпізнаних літаючих об’єктів.

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