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    Вакцинувався вісім разів. Одіозний політик показав приклад росіянам

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    Володимир Жириновський&nbsp;щепився трьома різними російськими вакцинами - Вакцинувався вісім разів. Одіозний політик показав приклад росіянам
    Володимир Жириновський щепився трьома різними російськими вакцинами
    фото: ldpr.ru

    Депутат Держдуми висловив упевненість, що робити щеплення необхідно, як тільки в організмі знижується рівень антитіл

    Українофоб та депутат Держдуми Росії Володимир Жириновський зробив восьме щеплення від коронавірусу. Про це він розповів в ефірі радіо «Комсомольська правда».

    «Я не захоплююсь. Ось я зробив вісім уколів і не захворів, а якби зробив чотири, то, можливо, мене десь прихопило б», – заявив він. Опальний російський політик припустив, що він може стати єдиним, хто зробив стільки уколів за півтора роки.

    Жириновський висловив упевненість, що робити щеплення необхідно, як тільки в організмі знижується рівень антитіл.

    «Максимальний термін – шість місяців. Краще чотири. У мене виходить два», – пояснив він.

    15 грудня Жириновський повідомив, що зробив сьоме щеплення від коронавірусу. Цього разу він вирішив вакцинуватись препаратом «КовіВак». Першими трьома щепленнями були вакцини «Супутник V». Потім Жириновський вакцинувався трьома дозами іншої російської вакцини від коронавірусу – «ЕпіВак».

    Як відомо, кримчан після «Супутника V» вакцинують іншими препаратами на материковій Україні.

    Зазначимо також, що Ізраїль погодився визнати російську вакцину «виключно з поваги до Путіна».

    Раніше розробник пояснив, чому після вакцинації «Супутником V» багато людей тяжко хворіють.

    Нагадаємо, російський Путін обурений тим, що його оточення не хоче щепитися «Супутником V».

    У вересні ВООЗ призупинила сертифікацію російської вакцини «Супутник V».

    До слова, Жириновський закликав Путіна відновити заслання до Сибіру.

    Теги: Росія депутат Володимир Жириновський Державна Дума щеплення вакцинація коронавірус
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    Вакцинувався вісім разів. Одіозний політик показав приклад росіянам