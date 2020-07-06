Прихильники ДНР, ЛНР та Путіна. Хто з активістів «Партії Шарія» жорстоко побив ветерана АТО



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Війна за вулицю чи сепаратизм?

Блогеру Андрію Попику вдалося встановити учасників сутички 17 червня, коли в метрополітені Києва прибічники проросійського пропагандиста Анатолія Шарія жорстоко побили ветерана полку «Азов» та учасника війни на Донбасі.

Зокрема, один з прихильників Шарія, який брав участь в побитті ветерана війни, Артем Вірьовка з Харкова в одній з соціальній мереж написав про те, що він хоче, щоб сталося прямо зараз: «Щоб «Беркут» знову почав відстрілювати мітингувальників».

Також блогеру вдалося ідентифікувати ще двох часників бійки - учасника «Антимайдану» Івана Попова з Запоріжжя та Дмитра Рудченка з Мелітополя, який активно на своїх сторінках в соцмережах поширював російську та антиукраїнську пропаганду.