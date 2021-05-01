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    Страшна картина. Водойма під Харковом перетворилася на звалище пластику

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    На водоймі утворився 30-метровий острів із пластикових та скляних пляшок - Страшна картина. Водойма під Харковом перетворилася на звалище пластику
    На водоймі утворився 30-метровий острів із пластикових та скляних пляшок
    Фото: скріншот із відео Артема Приходька

    Така ситуація склалася через халатне ставлення місцевого населення до відходів

    Гирло річки Уди, що у районі села Бабаї поблизу Харкова, ущент забите сміттям. На водоймі утворився 30-метровий острів із пластикових та скляних пляшок. Про це на своїй сторінці у facebook повідомляє еко-активіст Артем Приходько.

    За словами активіста, така ситуація склалася через халатне ставлення місцевого населення до відходів.

    Артем Приходько анонсував акцію із прибирання гирла річки Уди 15 травня.

    «Попереду свята, багато з вас поїдуть в ліс, до води відпочивати. Подивіться ще раз уважно це відео, ось що може зробити людина з природою, якщо буде залишати після себе непотріб. Прошу вас дбайливо ставитися до природи і прибирати за собою сміття», – зазначає активіст.

    Як раніше писав «Главком», за останні місяці одна з центральних площ Києва – Бессарабська площа – перетворилася на справжній смітник.

    Також 24-25 квітня мешканці Києва разом із працівниками комунального підприємства «Плесо» провели потужну толоку біля озера Синятин (вулиця Іжевська). На даній локації прибрали сміття навколо водойми, дістали дерев'яні пні та шини з води, видалили аварійне гілля навколо озера. Всього було вивезено три МАЗи сміття

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    Теги: свята сміття звалище водойма Facebook річка вулиця ліс населення
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