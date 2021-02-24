Ролик з Google Maps, на якому в Чорнобилі виявили скелет, зібрав мільйони переглядів

Користувачі TikTok вважають, що ці кістки можуть бути людськими

За три дні ролик набрав понад 4,3 мільйона переглядів

Користувач картографічного сервісу Google Maps, який вивчав Чорнобиль і його околиці, виявив кілька скелетів. Опублікований їм в TikTok ролик налякав глядачів.

Юзер під ніком @googlemapsfun віртуально подорожував покинутими будівлями міста. Під дахом однієї з них він помітив купу кісток, що лежали на пророслій крізь бетонну підлогу траву.

За три дні ролик набрав понад 4,3 мільйона переглядів. У коментарях припустили, що юзер наткнувся на людські останки.

«Це людські кістки», – написав один із коментаторів. «Вони виглядають як людські», – стверджував інший.

Журналісти Daily Star припустили, що кістки належать якійсь тварині – після катастрофи в покинуте місто повернулися ведмеді, вовки, рисі, олені і лосі.

Аварія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року. Вона вважається однією з найбільших техногенних катастроф в історії людства. В результаті вибуху в четвертому енергоблоці станції радіоактивного опромінення зазнали майже 8,4 мільйона осіб. Навколо АЕС створена так звана зона відчуження.