Криза на енергоринку виникла через економічні причини, – Вітренко

Вітренко наголосив, що Україні потрібні системні економічні рішення на ринку електроенергії

Вітренко вважає, що після 15 лютого ситуацію в енергосистемі вдалося стабілізувати

Причини недостатніх обсягів вугілля і порушення строків ремонтних кампаній на АЕС і ТЕС мають економічний характер, в першу чергу пояснюються дефіцитом коштів на енергоринку.

Про це повідомив в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко під час засідання Антикризового енергетичного штабу.

«Причини як недостатніх обсягів постачання вугільної продукції, так і низької ефективності проведення ремонтної кампанії ТЕС та АЕС, перш за все, мають економічний характер. Звертаю на це увагу», - заявив в.о. міністра.

Він додав, що після 15 лютого ситуацію в енергосистемі вдалося стабілізувати.

«Починаючи з 15 лютого, ми можемо констатувати стабілізацію з ситуації з запасами на складах. 17 лютого відбувається поступове накопичення вугілля. Зокрема середньодобовий обсяг постачання вугілля на всі ТЕС України становлять 65 тис. тонн, а середньо добове споживання – 59 тис. тонн. На даний запас запаси вугілля становлять 313 тис. тонн. Причому налагоджені значні обсяги постачання на всі теплові електростанції», – додав в.о. міністра.

Вітренко наголосив, що для унеможливлення повторення подібної ситуації в майбутньому, потрібні системні економічні рішення на ринку електроенергії.

«З цією метою міністерство спільно з НКРЕКП, Мінфіном, за участі МВФ наразі працює над пакетом заходів, які дозволять забезпечити стале вирішення проблеми дефіциту коштів на ринку електричної енергії», – зазначив Вітренко.

Зокрема йдеться про вирішення питання заборгованості перед виробниками з відновлюваних джерел, та перегляд принципів покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку.

Нагадаємо, через зрив строків ремонтної кампанії на атомних електростанціях, ТЕС з жовтня 2020 року несуть підвищене навантаження, щоб покрити потреби енергосистеми.

В 4 кварталі 2020 року, ТЕС збільшили виробництво більш ніж на 50% у порівнянні з прогнозним балансом. Це призвело до прискореного спрацювання запасів вугілля, які на початок опалювального сезону (15 жовтня) складали рекордні 2,8 млн т.

Підвищене навантаження на ТЕС призвело не тільки до прискореного спрацювання вугілля, а я до підвищеної аварійності блоків.

В січні 2021 року НЕК «Укренерго» попередило про ризик віялових відключень споживачів.