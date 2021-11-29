Росія не змогла провести перепис населення в анексованому Криму?

Люди не відчиняли двері та відмовлялися заповнювати анкети

В анексованому Криму Росія провела перепис населення 2020–2021. За офіційними даними, під моніторинг потрапили лише 83 відсотки кримчан. А за спостереженням незалежних експертів ця цифра ще менша, вони говорять про провал перепису.

Люди не відчиняли двері та відмовлялися заповнювати анкети – це реальні свідчення учасників моніторингу. Деякими маршрутами переписувачі ходили у супроводі поліції.

Отже, як Росія рахувала кримчан і невже населення Криму побільшало вдвічі?

До слова, 19 листопада, до Міністерства закордонних справ України було запрошено посла Болгарії у Києві Костадіна Коджабашева у зв'язку з висловлюваннями президента Болгарії Румена Радева.

Пізніше Радев пояснив, окупований Крим залишається українською територією. Але на сьогодні де-факто контролюється Російською Федерацією. У роз'ясненні йдеться, що Радев неодноразово заявляв, що окупація Криму є порушенням міжнародного права, і це чітка позиція Софії у всіх міжнародних організаціях.

Як відомо, президент Болгарії, який назвав Крим «російським», переобрався на другий термін. За інформацією ЦВК, після підрахунку понад 99% бюлетенів Радев набрав 66,67% голосів, а його суперник – ректор Софійського університету Анастас Герджіков – набрав 31,85% голосів. Близько 1,5% виборців проголосували проти всіх.

Джерело: Крим.Реалії