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    Росія не змогла провести перепис населення в анексованому Криму?

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    Деякими маршрутами переписувачі ходили у супроводі поліції - Росія не змогла провести перепис населення в анексованому Криму?
    Деякими маршрутами переписувачі ходили у супроводі поліції

    Люди не відчиняли двері та відмовлялися заповнювати анкети

    В анексованому Криму Росія провела перепис населення 2020–2021. За офіційними даними, під моніторинг потрапили лише 83 відсотки кримчан. А за спостереженням незалежних експертів ця цифра ще менша, вони говорять про провал перепису.

    Люди не відчиняли двері та відмовлялися заповнювати анкети – це реальні свідчення учасників моніторингу. Деякими маршрутами переписувачі ходили у супроводі поліції.

    Отже, як Росія рахувала кримчан і невже населення Криму побільшало вдвічі?

    До слова, 19 листопада, до Міністерства закордонних справ України було запрошено посла Болгарії у Києві Костадіна Коджабашева у зв'язку з висловлюваннями президента Болгарії Румена Радева.

    Пізніше Радев пояснив, окупований Крим залишається українською територією. Але на сьогодні де-факто контролюється Російською Федерацією. У роз'ясненні йдеться, що Радев неодноразово заявляв, що окупація Криму є порушенням міжнародного права, і це чітка позиція Софії у всіх міжнародних організаціях.

    Як відомо, президент Болгарії, який назвав Крим «російським», переобрався на другий термін. За інформацією ЦВК, після підрахунку понад 99% бюлетенів Радев набрав 66,67% голосів, а його суперник – ректор Софійського університету Анастас Герджіков – набрав 31,85% голосів. Близько 1,5% виборців проголосували проти всіх.

    Джерело: Крим.Реалії

    Теги: Крим Росія перепис населення
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    Росія не змогла провести перепис населення в анексованому Криму?