Як у Росії «святкують» день пам’яті Голодомору

З року в рік росте у росіян повага до Сталіна

2006 рік, 29 листопада. Члени Євразійського союзу молоді (ЄСМ) та Націонал-Більшовицького фронту (НБФ) провели біля посольства України в Москві акцію протесту проти ухвалення Верховною радою закону про Голодомор. Як повідомлялося на сайті ЄСМ, учасники акції кинули в будівлю посольства кілька фальшфеєрів та димових шашок, вигукуючи при цьому образи на адресу спікера українського парламенту Олександра Мороза. Жоден з активістів не був затриманий, каже сайт ЄСМ.

2007 рік, 17 листопада. Активісти ЄСМ розгромили виставку «Голодомор в Україні», що проходила у Москві. Активісти ЄСМ увірвалися до Українського культурного центру та почали перекидати виставкові стенди. Охоронці виставкової зали вивели відвідувачів та затримали трьох «євразійців».

2016 рік, 26 листопада. У Москві перед будівлею українського культурного центру пройшов мітинг, учасники якого виступали проти річниці Голодомору 1932-33 років, котру відзначають в Україні. Декілька десятків людей на чолі з муніципальним депутатом району Дмитром Захаровим заявили, що відмовляються вважати Голодомор геноцидом українського народу. Протестувальники тримали плакат із написом «Міф про Голодомор – брехня та танець на кістках». За їхніми словами, «міф про голодомор» був вигаданий для того, щоб посварити «братні народи». При цьому учасники мітингу виклали перед будівлею українського культурного центру частини обробленої свинячої туші.

Ставлення росіян до минулого Голодомору – найкращий доказ можливості повторення трагедії у майбутньому.

З року в рік росте повага до Сталіна у жителів РФ, з 29% у 2018 році до 45% у травні 2021. Симпатію відчувають традиційно 7-9%. При цьому серед росіян частка тих, хто так чи інакше згоден з тим, що Сталін великий вождь, зросла з 2016 року вдвічі: з 28% до 56%. Частка тих, хто не згоден із цим судженням, скоротилася: з 23% до 14%.

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Джерело: блог Ігоря Луценка

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