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    У столичному магазині продають м’ячі з російською символікою (фото)

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    На м&rsquo;ячах написано &laquo;Russia&raquo; та зображено російський прапор - У столичному магазині продають м’ячі з російською символікою (фото)
    На м’ячах написано «Russia» та зображено російський прапор
    фото: Sternenko/Telegram

    Товари із зображенням російського прапора продаються в магазині іграшок

    У магазині іграшок і товарів для дітей Nazari toys на вул. Шухевича, 32 в Києві продаються м’ячі, на яких зображено прапор РФ. Про це повідомив в Telegram одеський активіст Сергій Стерненко.

    Він поділився фото, які отримав від небайдужих громадян.

    На знімках видно, що на м’ячах написано «Russia» та зображено російський прапор. На цінниках вказана вартість м’ячів 65 грн.

    «Навряд це помилка при закупівлі або «не помітили», адже цей товар хтось закупив, доставив, прийняв на склад та виставив на вітрину», – зазначив Стерненко.

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    У столичному магазині продають м’ячі з російською символікою (фото)
    У столичному магазині продають м’ячі з російською символікою (фото)
    фото: Sternenko/Telegram

    До слова, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що існує три елементи стримування агресії Російської Федерації союзниками України.

    Оперативна група до 600 британських військовослужбовців готова розгорнутися в Україні на тлі побоювання російського вторгнення.

    Також США слідом за Британією заявили про готовність надати військову підтримку Україні.

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    Теги: Росія Київ прапор скандал магазин Сергій Стерненко
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    У столичному магазині продають м’ячі з російською символікою (фото)