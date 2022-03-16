Відомий дипломат застеріг Зеленського від великої помилки

Валерій Чалий розповів, що відбувається за закритими дверми російсько-української делегації

Питання вступу України до НАТО на переговорах української та російської делегацій вже вирішено. Таку заяву зробив голова правління Українського кризового медіа-центру, надзвичайний і повноважний посол Валерій Чалий в ефірі Радіо НВ.

При цьому дипломат застеріг президента Володимира Зеленського від великої помилки.

«На жаль, на тих переговорах з Росією, результати яких нам потім пропонують всім почути, вже питання вирішене, наскільки я розумію. Там уже зафіксована зовсім інша позиція України – так званий нейтралітет. Йде мова про роззброєння, далі йде розмова про віддачу території. Це вже лежить проектом на папері. Тому я зараз мовчати не буду. Треба розуміти: президент країни несе величезну відповідальність, ми всі йому довіряємо, ми його підтримуємо, він проявив стійкість. Він має не допустити, щоб ці порадники, які ходять навколо нього, направили його абсолютно не в тому напрямку», – зазначив Чалий.

Також дипломат додав, що ризики створює не лише оточення президента, а і Захід, який підштовхує Зеленського знайти формулу компромісу для того, щоб зупинити війну. Чалий попереджає, що це може дестабілізувати ситуацію всередині країни, чого і прагне російський диктатор Володимир Путін.

«Захід вважає, що треба знайти формулу, де ми б погодилися на ці різні так звані компромісні позиції і зупинилися на якісь стадії. Це те, що відбувається зараз. Це питання днів, тижня, 10 днів. Це не означає, що це відбудеться, тому що все ж президент вирішує ці питання. Президент країни може сказати навіть під час війни, що він вирішує, йти в НАТО чи ні. Але є Конституція, є визначений шлях, який потрібно міняти у всіх стратегічних документах. Це буде велика помилка, якщо спочатку прийняти якісь рішення у закритому режимі, а потім намагатися нав’язати це українському народові. Якщо це не буде сприйматися, то тоді буде катастрофа. Тоді буде зірвана Україна зсередини – те, що хоче зараз зробити Путін. Поки жертви величезні приносяться, йдуть переговори. Я не проти того, щоб напрацьовувалися рішення, але треба буде дуже відповідальним і уважним; зрозуміти, які рішення взагалі ти здатен провести в Україні зараз, а які ні. Тут є дуже небезпечна межа, яку б не бажано було б перетинати», – порадив президентові Чалий.

Перемовини щодо припинення повномасштабного вторгнення Росії в Україну проходять на рівні делегацій двох країн. Сторони тричі зустрічалися на території Білорусі, після чого переговори продовжились у відеоформаті.

Нагадаємо, що в Україні триває 21-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», радник керівника офісу президента Олексій Арестович 15 березня заявив, що НАТО не хоче приймати Україну.

«І про це кілька разів артикулював президент України. Маємо розуміти: це не ми відмовилися від НАТО, а НАТО відмовилося від України», – наголосив Арестович.