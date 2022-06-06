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    Відео

    Росіянин здійснив крадіжку, одягнувши на себе «Z»-символіку (відео)

    Чоловік ще намагався ховатись за деревами, але це було безглуздо, адже ніхто його не намагався зловити - Росіянин здійснив крадіжку, одягнувши на себе «Z»-символіку (відео)
    Чоловік ще намагався ховатись за деревами, але це було безглуздо, адже ніхто його не намагався зловити
    скріншот з відео

    У «заможній» Росії почали красти навіть бордюр

    У Росії мешканець Уфи вирішив, що бордюр має лежати не там, де його поклали, а в нього на дачі. Тому просто занурив його до себе у багажник машини.

    Ну а щоб його не чіпали, одягнув футболку з «Z»-свастикою. На диво, це спрацювало, адже чоловіка ніхто не спинив.

    «Це не крадіжка, а денацифікація бордюра», – жартують люди у коментарях до відео.

    Інші додають, що це нормально для росіян, адже вони досі живуть у парадигмі «Все навколо колхозне, все навколо моє».

    Нагадаємо, російські окупанти продовжують демонструвати свою дикість, вони крадуть усе підряд – навіть магнітики з холодильників. Також заздрять тому, що до війни українці мали можливість подорожувати світом, у той час як для більшості росіян це недосяжна розкіш. Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Росіянин здійснив крадіжку, одягнувши на себе «Z»-символіку (відео)