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  4. У Росії чоловік обматюкав дітей за жовто-блакитний рюкзак (відео)
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    У світі

    У Росії чоловік обматюкав дітей за жовто-блакитний рюкзак (відео)

    Жовтий та блакитний колір на плечах хлопчика викликали істерику у чоловіка з електрички - У Росії чоловік обматюкав дітей за жовто-блакитний рюкзак (відео)
    Жовтий та блакитний колір на плечах хлопчика викликали істерику у чоловіка з електрички
    фото: скріншот з відео

    Пасажиру підмосковної електрички не сподобався ранець хлопчика

    У підмосковній електричці через кольори ранця неадекватний чоловік знущався з дитини, а інші пасажири просто фільмували все і навіть не намагалися захистити дітей. Відповідне відео з’явилося в соцмережі.

    Пасажиру підмосковної електрички не сподобався ранець хлопчика. Все через кольори прапора України, які фігурують на наплічнику. Як видно з відео, чоловік кинув ранець на брудну підлогу. Все це він супроводив ненормативною лексикою до обох дітей.

    Хлопчик, не розуміючи, що від нього хочуть, з переляку забився у куток. Але «патріот» Росії не зупинився, зірвав з дитини рюкзак та кинув на підлогу зі словами: «Це що, Україна? Знімай, ці п*****си, б**дь, не повинні нам це давати».

    Минулого тижня Пісня «Ой, у лузі червона калина» зазвучала під стінами Кремля.

    Раніше окупант, грабуючи квартиру в Ірпені, сфотографував себе і забув фото. Тим часом Росіянин двома словами окреслив успіхи армії РФ в Україні.

    Теги: росія окупанти війна прапор Україна чоловік окупація #stoprussia
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    У Росії чоловік обматюкав дітей за жовто-блакитний рюкзак (відео)