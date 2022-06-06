У Росії чоловік обматюкав дітей за жовто-блакитний рюкзак (відео)

Жовтий та блакитний колір на плечах хлопчика викликали істерику у чоловіка з електрички

Пасажиру підмосковної електрички не сподобався ранець хлопчика

У підмосковній електричці через кольори ранця неадекватний чоловік знущався з дитини, а інші пасажири просто фільмували все і навіть не намагалися захистити дітей. Відповідне відео з’явилося в соцмережі.

Пасажиру підмосковної електрички не сподобався ранець хлопчика. Все через кольори прапора України, які фігурують на наплічнику. Як видно з відео, чоловік кинув ранець на брудну підлогу. Все це він супроводив ненормативною лексикою до обох дітей.

Хлопчик, не розуміючи, що від нього хочуть, з переляку забився у куток. Але «патріот» Росії не зупинився, зірвав з дитини рюкзак та кинув на підлогу зі словами: «Це що, Україна? Знімай, ці п*****си, б**дь, не повинні нам це давати».

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